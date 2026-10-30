Optuženima prijeti doživotna robija: Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić

U Višem sudu u Negotinu danas, 30. oktobra, počelo je suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje d‌jevojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine.

U sud su dovedeni maricom optuženi Dragijević i Janković, koji se od hapšenja nalaze u pritvoru, a prisustvovaće njihovi advokati i punomoćnik oštećenih, odnosno porodice ubijene d‌jevojčice.

Suđenju prisustvuju i roditelji Danke Ilić.

Stranke u postupku će danas imati uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković su optuženi za krivično d‌jelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, prenosi Tan‌jug.

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Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gd‌je su bili zaposleni, udarili dvogodišnju d‌jevojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo d‌jevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo d‌jevojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

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Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu d‌jecu Igor Jurić izjavio je da je u slučaju nestanka Danke Ilić za cjelokupno društvo i samu porodicu najvažnije da se sazna istina, odnosno da ono što sudska presuda osumnjičenih za njeno ubistvo donese bude potpuna istina o cjelokupnom događaju.

"Danas je pripremno ročište zatvoreno za javnost, to je i uobičajeno. Ne očekujem da se danas desi ništa posebno novo, ali ono što nas očekuje u samom sudskom procesu će biti vrlo interesantno iz razloga što je materijalnih dokaza vrlo malo, gotovo da ih i nema. Imamo samo priznanje osumnjičenih u ovom slučaju, i to je nešto što će biti jako teško održivo da bi se moglo doći do pravosnažne presude", naveo je on.

Jurić je rekao da ukoliko i dođe do pravosnažne presude, postavlja se pitanje da li će to moći da bude dugotrajno održivo.

Dodao je da očekuje da se eventualno pojavi neki novi svjedok u samom sudskom procesu, koji bi mogao ili da dokaže da se ono šta se osumnjičenima stavlja na teret zaista i desilo, ili da se ti ljudi oslobode krivice.