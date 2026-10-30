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Tragedija potresla SPC: Ipođakon stradao dok je spasavao druge

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30.10.2026 11:06

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Трагедија потресла СПЦ: Ипођакон страдао док је спасавао друге
Foto: ATV

Hram TV prenosi da je u Gospodu usnuo ipođakon Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu, od posljedica teških povreda zadobijenih u herojskom pokušaju da spasi tuđe živote.

Jelić je bio dugogodišnji odani saradnik Srpske pravoslavne crkve, gdje je služio kao pratilac blaženopočivšeg patrijarha Irineja, a potom i aktuelnog patrijarha Porfirija. Iza sebe je ostavio suprugu Ivanu i četvoro djece.

Vijest o njegovom preranom odlasku objavio je Hram TV, opraštajući se od vjernog sluge Srpske pravoslavne crkve, odanog supruga i oca. Iza sebe je ostavio suprugu Ivanu i četvoro djece: Andreja, Irinu, Milicu i Marka.

Svoju vjeru u Hrista Vladimir nije svjedočio samo riječima, već nesebičnim služenjem. Sa ljubavlju i smirenjem godinama je bio oslonac Patrijaršije, služeći najprije kao vjerni pratilac i desna ruka blaženopočivšeg patrijarha Irineja, a potom i kao požrtvovani saradnik Njegove Svetosti patrijarha srpskog g. Porfirija. Duhovno je stasavao uz Pravoslavnu misionarsku školu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog, gdje je ostao upamćen kao čovjek tople duše, vedrog duha i širokog, djetinjeg osmijeha.

Njegov zemaljski kraj obilježen je vrhunskom jevanđeljskom ljubavlju. Ne mareći za sopstveni život, pretrpio je teške povrede spasavajući bližnje, čime je dijelom potvrdio Hristove riječi da nema veće ljubavi od one kada neko položi svoj život za prijatelje.

Njegov svijetli lik, hrabrost i djelatna dobrota ostaće zauvijek utkani u molitvenom sjećanju Crkve i svih koji su imali blagoslov da ga poznaju.

(Telegraf)

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Tagovi :

ipođakon Vladimir Jelić

tragedija

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