Er Srbija uvodi let za Majami

Er Srbija je najavila uspostavljanje direktnog leta za Majami 20. maja, a direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije Boško Rupić rekao je danas da postoji veliko interesovanje za taj let.

Ono što smo za sljedeću godinu objavili u dugolinijskom saobraćaju, to je Majami. Za nekih sedam, osam dana od kad smo pustili karte u prodaju, već smo došli do trocifrenog broja bukinga. Tako da vam to govori o tome da li su cijene atraktivne i da li postoji tražnja - rekao je Rupić.

On je rekao za Pink da let do Majamija traje oko 10 i po sati i da će to biti treća destinaciju Er Srbije u SAD, a četvrta u Sjevernoj Americi.

"Mi smo za početak to pustili kao ljetnju sezonsku destinaciju, sa tendencijom da to produžimo na sljedeću zimu. S druge strane, za Majami niko ne leti iz regiona, što je za nas bitna stvar. Beograd je postao glavno čvorište za ovaj dio Evrope", istakao je Rupić.

Govoreći o ostalim novim linijama, najavio je da 14. decembra kreće prvi let za Tromzo na sjeveru Norveške, kao i da je u planu širenje mreže i na druge evromediteranske i regionalne destinacije.

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Nacionalna avio kompanija Er Srbija je ovog mjeseca pustila u prodaju avio-karte za šest novih destinacija koje će biti uvedene tokom 2027. godine - za Jerevan, Helsinki, Majami, Kluž-Napoka, Kišinjev i Menorku.

Prva među novim linijama biće između Beograda i Jerevana, sa inauguracionim letom planiranim za 28. mart 2027. godine.

Na liniji Beograd - Jerevan, Er Srbija će u početku saobraćati tri puta nedjeljno, dok će od sredine juna broj letova biti povećan na četiri puta nedjeljno.

Uvođenje Jerevana predstavlja prirodan nastavak širenja kompanije u regionu Kavkaza, nakon uspješnog pokretanja letova ka Tbilisiju i Bakuu.

Već od 1. aprila 2027. godine Er Srbija će ponovo uspostaviti direktne letove između Beograda i Helsinkija.

Nacionalna avio-kompanija Srbije letjela je ka finskoj prestonici i 2019. godine, ali je saobraćaj kasnije obustavljen usljed posljedica pandemije virusa korona.

Letovi do Helsinkija, kako je navedeno, predstavljaju važan korak u daljem razvoju mreže ka skandinavskim tržištima i obavljaće se tri puta nedjeljno.

Jedan od najznačajnijih projekata u daljem razvoju mreže Er Srbije predstavlja uvođenje direktnih letova do Majamija.

Na toj liniji, koja će biti pokrenuta 20. maja 2027. godine, planirana su dva leta nedjeljno. Kao treća destinacija kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama, pored Njujorka i Čikaga, Majami predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u razvoju interkontinentalne mreže Er Srbije i dodatno će ojačati povezanost regiona sa Sjevernom Amerikom sa jedne strane, dok će unaprijediti povezanost i mogućnosti za putovanja ka Latinskoj Americi i Karibima, sa druge.

Širenje regionalne mreže biće nastavljeno i uspostavljanjem direktnih letova do Kluža-Napoke, navedeno je u saopštenju.

Druga destinacija Er Srbije u Rumuniji, pored Bukurešta, biće povezana sa Beogradom od 31. maja 2027. godine, sa četiri nedjeljne frekvencije.

Od 3. juna 2027. godine Er Srbija će uspostaviti i direktne letove do Kišinjeva, glavnog grada Moldavije, koji će se obavljati četiri puta nedjeljno.

Direktni letovi između dva glavna grada omogućiće, pored jačanja ekonomskih veza dvije zemalje, lakši pristup novim turističkim i poslovnim mogućnostima, uz dodatno unapređenje povezanosti Moldavije sa brojim destinacijama u mreži Er Srbije.

Tokom vrhunca ljetnje turističke sezone, od 16. juna 2027. godine, mreži destinacija srpske nacionalne avio-kompanije pridružiće se i Menorka, jedno od najtraženijih ljetnjih odredišta na Balearskim ostrvima.

Er Srbija će do te španske destinacije letjeti dva puta nedjeljno, čime će putnicima iz Srbije i regiona biti ponuđena još jedna atraktivna opcija za ljetovanja na Mediteranu. Menorka ujedno i predstavlja devetu destinaciju Er Srbije u Španiji.