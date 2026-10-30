Akcija ”Carback 2”: MUP Srpske oduzeo vozila vrijedna preko 1.000.000 KM

U akciji ”Carback 2” MUP Republike Srpske privremeno je oduzeo osam vozila vrijednih više od 1.000.000 maraka, a među njima se našao i ”Ferrari 488 Spider".

Akciju je sprovela Uprava kriminalističke policija MUP-a Republike Srpske u okviru međunarodne akcije koju je pokrenuo Interpol.

”Privremeno je oduzeto osam skupocjenih vozila za kojima su bile raspisane međunarodne Interpolove potrage od strane Evropske unije i Kanade. Akcija je usmjerena na identifikaciju i suzbijanje međunarodnog kriminala u vezi sa krađama vozila, ilegalnim prometom ukradenih vozila, falsifikovanjem dokumentacije, kao i drugih oblika organizovanog kriminala”, saopštio je MUP Srpske.

Po naredbama nadležnih sudova u Republici Srpskoj su pronađeni i privremeno oduzeti: ”Ferrari”, „Audi Q7“, „Audi Q5“, dva „Volva XC 60“, „Škoda Rapid“, „FIAT“ i kamion ”MAN”.

”Ukupna materijalna vrijednost privremeno oduzetih vozila iznosi oko 1.000 000 konvertibilnih maraka”, saopštio je MUP Srpske.

Kako saznaje ATV vlasnici su vozila uredno nabavili i platili. Pojedina vozila su kupljena preko lizinga, ali je detaljnim provjerama utvrđeno da carinska dokumentacija za vozila nije bila ispravna.