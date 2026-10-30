Dobojliji dvije godine zatvora za nesreću u kojoj je poginuo narednik OS BiH

Okružni sud u Doboju osudio je Nebojšu Đ. (32) iz tog grada na dvije godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Azur Hiseni (27), podoficir i narednik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Nebojša Đ. je oglašen krivim za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Osim kazne zatvora izrečena mu je i dvogodišnja kazna oduzimanja vozačke dozvole.

”Kazna oduzimanja vozačke dozvole računa se od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne. Ako osuđeni upravlja motornim vozilom u periodu dok traje kazna oduzimanja vozačke dozvole sud će ovu kaznu zamijeniti kaznom zatvora tako što će za svakih šest mjeseci oduzimanja vozačke dozvole odrediti jedan mjesec kazne zatvora”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

Prešao u lijevu traku i izazvao direktan sudar

Tragična nesreća dogodila se 3. oktobra 2024. godine u 16.55 časova u mjestu Bukovac kod Doboja. U presudi se navodi da je Nebojša Đ. bio za volanom ”BMW-a”. Išao je iz smjera Modriče kada je, na dionici puta Podnovlje – Šešlije, vozilom prešao u lijevu traku. U tom trenutku u susret mu je naišao ”fijat punto” kojim je upravljao Azur Hiseni i došlo je do direktnog sudara.

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”Usljed udara došlo je do odbijanja ”fijata” uznazad i ulijevo. Od siline udara Hiseni je zadobio višestruke povrede od koji je na licu mjesta preminuo”, navodi se u presudi.

Porodica upućena na parnicu

Optuženi Nebojša Đ. dužan je i da plati troškove postupka u iznosu od 1.625 KM. Porodica oštećenog Hisenija je sa imovinsko pravnim zahtjevom upućena na parnicu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.