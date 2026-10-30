Pripadniku HVO-a godina zatvora za premlaćivanja srpskog civila u Derventi

Dražen Čičak (61), nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane u Derventi, nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Doboju na godinu zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1992. godine.

Prema presudi Čičak je, kršeći međunarodna pravila, početkom maja 1992. godine u logoru koji se nalazio u Domu JNA u Derventi tukao civila srpske nacionalnosti.

”U prostoriji koja se nalazila na spratu optuženi je u prisustvu S.M. i E.K. takođe pripadnika HVO-a, ispitivao zatvorenika N.B. o njegovom članstvu u SDS-u, o učešću u borbama oko Čardaka kod Dervente, pitajući ga zašto se on nije uključio u HVO i Teritorijalnu odbranu zajedno sa njima. Ispitivao ga je gdje se nalazi naoružanje, vezavši ga lisicama za radijator. Tokom ispitivanja N.B. je udarao nogama, šakama, palicom i drškom od pištolja po glavi, bubrezima, te drugim djelovima tijela. Sve je trajalo oko dva sata usljed čega je oštećeni izgubio svijest”, navodi se u presudi.

Optuženi Čičak dužan je i da plati sudske troškove u iznosu od 1.052 KM, dok je oštećeni upućen na parnicu za zahtjevom za nadoknadu štete.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.