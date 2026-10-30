Dobra zarada: Ovo voće u prvoj godini može donijeti i do 80.000 evra

Dok se mnogi bore sa inflacijom, rastućim cijenama i nesigurnim tržištem, neki preduzimljivi ljudi u Srbiji ozbiljno su se obogatili - uzgajajući voće i povrće. Ali ne bilo koje.

Postoje kulture koje donose višestruko veći profit po hektaru u odnosu na tradicionalne, a investiranje u njih postaje sve popularnije.

Društvo Stiže pola metra snijega

Borovnica je već godinama najisplativije voće u Srbiji. Cijena kilograma u izvozu ide i do 8 evra, dok su domaće cijene niže, ali i dalje unosne.

Prinos: 10–12 tona po hektaru (u punoj rodnosti)

Bruto prihod: i do 80.000 evra po hektaru godišnje

Troškovi: visoki na početku (sadnice, sistem za navodnjavanje, protivgradna mreža), ali se investicija isplati u 3–5 godina

Primjer uspjeha: Proizvođač iz okoline Šapca zasadio je 5 hektara borovnica i već treće godine zabilježio neto profit od 150.000 evra.

Borovnicaši iz okoline Loznice, Ivanjice i Arilja danas voze skupe automobile i izvoze u Njemačku, Holandiju, Rusiju i UAE.

Poljoprivreda više nije samo preživljavanje već ozbiljan biznis

Ulaganje u voće i povrće može biti veoma isplativo, ali zahteva znanje, planiranje i ozbiljan rad. Pametnim izborom kulture i dobrim plasmanom, moguće je obezbediti prihod koji nadmašuje prosečne plate u mnogim drugim sektorima, piše Danas.