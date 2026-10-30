Očinstvo ga koštalo posla: Dobio otkaz zbog djeteta, pa dobio 7.500 evra

Španski sud poništio je otkaz vozaču-mehaničaru koji je ostao bez posla samo dan nakon što je poslodavca obavijestio da će zatražiti odsustvo zbog očinstva.

Pošto kompanija nije uspela da dokaže da radnik nije zadovoljio tokom probnog rada, sud je ocijenio da je riječ o diskriminaciji, te naložio njegovo vraćanje na posao, isplatu svih zaostalih zarada i 7.501 evro na ime nematerijalne štete.

Radnik se u kompaniji zaposlio 4. avgusta 2025. godine na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od četiri mjeseca i bruto mjesečnu platu od 2.164,46 evra.

Poslao poruku preko aplikacije Votsap, pa sutradan ostao bez posla

Samo tri dana nakon zapošljavanja, odnosno 7. avgusta, radnik je putem aplikacije Votsap poslao poruku poslodavcu u kojoj je naveo da će, kada za to dođe vrijeme, zatražiti zakonom predviđeno odsustvo zbog rođenja deteta.

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Već narednog dana, kompanija ga je obavijestila o raskidu ugovora uz obrazloženje da nije zadovoljio na probnom radu. Smatrajući da je pravi razlog otkaza njegova najava porodičnog odsustva, radnik je odlučio da pravdu potraži na sudu.

Poslodavac nije ponudio konkretne dokaze za otkaz

Prvostepeni sud u Leonu najprije je odbio njegov zahtjev, ali je Viši sud pravde Kastilje i Leona u drugostepenom postupku preinačio odluku. Sud je istakao da poslodavac ima pravo da raskine ugovor tokom probnog rada, ali da pritom ne smije da krši osnovna prava zaposlenih niti da donosi diskriminatorne odluke.

Posebno je naglašeno da vremenski sled događaja otkaz uručen samo dan nakon najave odsustva predstavlja ozbiljnu indiciju diskriminacije. Pošto je kompanija samo ponovila tvrdnju o nezadovoljavajućem radu, bez nuđenja konkretnih dokaza, sud je zaključio da poslodavac nije otklonio sumnju u diskriminatornu prirodu otkaza.

Oštećenom radniku pripada zaostala zarada i odšteta

Presudom je naloženo da se radnik vrati na isto radno mjesto i da mu se isplate sve zarade koje nije primio od trenutka otpuštanja, po stopi od 71,16 evra dnevno. Pored toga, određena je i odšteta od 7.501 evro zbog nematerijalne štete, u skladu sa španskim propisima koji predviđaju oštre novčane kazne za teške povrede radničkih prava.

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Ovo nije usamljen slučaj u Španiji. Viši sud pravde Kantabrije je 2024. godine takođe poništio otkaz vozaču-mehaničaru koji je otpušten dvije nedjelje nakon što je obavijestio firmu o očekivanju djeteta. Presude jasno potvrđuju stav pravosuđa da probni rad ne može biti pokriće za diskriminaciju radnika zbog korišćenja zakonom zagarantovanih porodičnih prava, prenosi Kurir.