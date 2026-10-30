Poznati gigant trajno zatvara čak 79 prodavnica: Stotine ljudi bez posla

Autor:ATV redakcija
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Trgovački lanac „Studenac“ trajno zatvara čak 79 prodavnica širom Hrvatske, dok pregovori sa sindikatima o konačnom broju otkaza još uvijek traju.
U logistici je broj radnih mjesta smanjen za 348, u prodavnicama i veleprodaji za 380, dok je u administraciji ukinuto 185 pozicija, odnosno čak oko 40 odsto.
Konačan broj zaposlenih koji će dobiti otkaz zasad nije poznat, jer pregovori sa sindikatima i utvrđivanje kolektivnog viška radne snage i dalje traju.
Iz ove kompanije navode da će većina radnika iz zatvorenih prodavnica navodno biti prebačena u obližnje poslovnice, dok za dio zaposlenih pokušavaju da pronađu angažman u domaćim logističkim firmama, prenosi Informer.
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