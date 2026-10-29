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Drugi dan Regionalnog samita trgovine: Pokrenuta velika snaga privrede regiona

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29.10.2026 22:43

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Регионални самит трговине други пут у Бањалуци у Банском двору
Foto: Ustupljena fotografija

Drugi regionalni samit trgovine okupio je poslovne lidere, kreatore politika i inovatore Balkana, radi oblikovanja budućnosti trgovine i regionalne saradnje. Nakon što su prvog dana samita pomjerene granice sve se nastavilo i drugi dan. Budućnost maloprodaje, digitalna transformacija bile su među temama panela.

Predavanja i susreti nastavljeni su i drugog dana Regionalnog samita trgovine. Sve ovo mijenja pravila igre, jasno je nakon prvog dana. Samit iz regionalnog prerasta u međunarodni, a organizatori zadovoljno ističu da je pokrenuta velika snaga privrede regiona.

"Sjajni paneli, dinamičan dan, Bilo je preko 600 učesnika", kaže Milica Nogo, organizator Samita.

Povezivanje sa novim kupcima mogu da otvore značajne mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva u poljoprivredi. Zato je među panelistima bila i Vera Škulić, koja je svrstana među 100 žena iz cijelog svijeta koje su svojim radom dale doprinos razvoju poljoprivrede i prehrambenog sistema.

Tokom panela „Viralno sa sela – poljoprivreda i trgovina, od proizvodnje do potrošača“ predstavili su se i mladi preduzetnici iz Republike Srpske.

Ovogodišnji samit simbolično predstavlja most koji povezuje ljude, privedu i institucije, uz poruku da važni poslovni susreti proizvođačima mogu otvoriti put ka novim tržištima, trgovcima donijeti nove dobavljače, a preduzetnicima pomoći u daljem razvoju poslovanja.

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Regionalni samit trgovine 2026

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