Nakon ostavke Kristin Lagard se oglasila sa flasterima na licu

Predsjednica Evropske centralne banke Kristin Lagard podnijela ostavku na tu poziciju. Ostavka stupa na snagu 7. februara naredne godine, a o tome su obaviješteni i Upravni savjet ECB-a, kao i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Ona je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem govori o svom radom na funkciji predsjednice ECB-a.

Svijet Predsjednica Evropske centralne banke podnosi ostavku

„Upravo sam obavijestila kolege da se 7. februara 2027. godine povlačim sa mjesta predsjednice Evropske centralne banke. Služenje ovoj instituciji za mene je bilo izvor velikog ponosa. Zahvaljujem svima koji su me podržavali na ovom putu tokom proteklih sedam godina“, rekla je.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Inače, Lagard je na čelu banke od jula 2019. godine, a funkciju napušta prije isteka mandata u oktobru 2027. godine.