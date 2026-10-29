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Nakon ostavke Kristin Lagard se oglasila sa flasterima na licu

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29.10.2026 15:27

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Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу
Foto: Tanjug / AP / Michael Probst

Predsjednica Evropske centralne banke Kristin Lagard podnijela ostavku na tu poziciju. Ostavka stupa na snagu 7. februara naredne godine, a o tome su obaviješteni i Upravni savjet ECB-a, kao i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Ona je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem govori o svom radom na funkciji predsjednice ECB-a.

Кристин Лагард

Svijet

Predsjednica Evropske centralne banke podnosi ostavku

„Upravo sam obavijestila kolege da se 7. februara 2027. godine povlačim sa mjesta predsjednice Evropske centralne banke. Služenje ovoj instituciji za mene je bilo izvor velikog ponosa. Zahvaljujem svima koji su me podržavali na ovom putu tokom proteklih sedam godina“, rekla je.

Inače, Lagard je na čelu banke od jula 2019. godine, a funkciju napušta prije isteka mandata u oktobru 2027. godine.

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Tagovi :

Kristin Lagard

Evropska centralna banka

Evropska unija

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