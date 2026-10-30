Najgori dan u istoriji Gugla

Akcije Guglove matične kompanije Alfabet u četvrtak su pale za gotovo 13 odsto, što je najveći jednodnevni pad u istoriji kompanije.

Time je izbrisano oko 500 milijardi dolara njene tržišne vrijednosti, a snažan pad negativno se odrazio i na američke berze, posebno na tehnološki indeks Nazdak, piše "Vol Strit Žurnal".

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Glavni razlog zabrinutosti investitora jesu slabiji poslovni rezultati i sve veći troškovi razvoja vještačke inteligencije. Gugl se suočava sa problemom jer tehnologija u koju ulaže milijarde dolara počinje da ugrožava njegov najvažniji izvor prihoda – internet oglašavanje.

Kompanija je u srijedu objavila da je njen sektor Gugl Servises, koji obuhvata pretraživač, Jutjub i pretplatničke usluge, u trećem kvartalu ostvario prihod od 96,3 milijarde dolara. Analitičari su očekivali 98,5 milijardi dolara.

Istovremeno, usporava se rast prihoda od Guglovog pretraživača. U prvom kvartalu iznosio je 19 odsto, u drugom 17 odsto, a u trećem 12 odsto.

Vještačka inteligencija postaje problem

Gugl godinama ostvaruje ogromne prihode prikazivanjem oglasa među rezultatima internet pretrage. Kada korisnik klikne na sponzorisani link, oglašivač plaća Guglu.

Međutim, razvoj vještačke inteligencije mijenja takav način pretraživanja. Umjesto liste linkova, korisnici sve češće dobijaju direktne odgovore koje generiše vještačka inteligencija, zbog čega imaju manju potrebu da klikću na oglase.

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Direktor poslovanja kompanije Gugla Filip Šindler priznao je da kompanija trenutno manje zarađuje od pretraga zasnovanih na vještačkoj inteligenciji nego od tradicionalnih pretraga. To se događa uprkos tome što ukupan broj pretraga raste najbržim tempom u posljednjih pet godina.

Gugl zato postepeno uvodi oglase u svoj AI Mode, odnosno režim pretraživanja koji koristi vještačku inteligenciju, i proširuje njihovu dostupnost širom svijeta.

Dodatni problem predstavljaju ogromni troškovi razvoja novih AI modela i izgradnje centara za obradu podataka. Kompanija je prijavila veće operativne troškove od očekivanih, kao i negativan slobodni novčani tok.

OpenAI sve ozbiljnija konkurencija

Pritisak na Gugl raste i zbog konkurencije, prije svega kompanije OpenAI, koja stoji iza Čet Dži Pi Tija.

OpenAI je u februaru počeo da testira oglase među korisnicima Četa u SAD, a tokom ljeta objavio je da je na putu da ostvari godišnji prihod od oglašavanja od milijardu dolara.

Kompanija je nedavno saopštila i da je više od 100.000 oglašivača već pokrenulo kampanje na Četu, kao i da su oglasi dostupni u 89 zemalja.

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Ipak, stručnjaci upozoravaju da OpenAI za sada ne preuzima značajniji deo Guglovih prihoda od oglašavanja. Većina kompanija tek testira novi oblik oglašavanja, bez većeg smanjivanja budžeta namijenjenih Guglu.

Analitičari kompanije NjuStrit Riserč smatraju da će Gugl ostati pod pritiskom sve dok ne uvjeri investitore da može da zadrži profitabilnost svog pretraživača i istovremeno poveća zaradu od vještačke inteligencije.

Prema njihovim procjenama, oporavak povjerenja investitora mogao bi da potraje do prve polovine 2027. godine.