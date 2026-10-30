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Eksplozija zatresla cijeli grad: Razorena NATO fabrika oružja za Ukrajinu

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30.10.2026 13:19

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Експлозија затресла цијели град: Разорена НАТО фабрика оружја за Украјину
Foto: Tanjug/AP Photo/Hussein Malla (STF)

Snažna eksplozija dogodila se u petak ujutru u fabrici municije u španskom gradu Granadi, koja proizvodi artiljerijsku municiju i komponente za rakete, a među čijim je kupcima i Ukrajina.

Prema posljednjim informacijama španskih medija, najmanje tri osobe su lakše povrijeđene, dok policija intenzivno istražuje uzrok detonacije.

Eksplozija se dogodila 30. oktobra, nešto prije devet časova, u fabričkom kompleksu u naselju El Farge, na periferiji Granade. Snažan udarac čuo se i u okolnim mjestima, a iznad postrojenja podigao se veliki oblak dima. Španska služba za vanredne situacije primila je više od 30 poziva uznemirenih građana, nakon čega su na lice mjesta hitna upućeni vatrogasci, Nacionalna policija, Civilna garda, medicinske ekipe i specijalizovani stručnjaci za deaktiviranje eksplozivnih sredstava (SUPDE).

Problem nastao tokom ispitivanja municije

Prema prvim rezultatima istrage, eksplozija se dogodila u strogo kontrolisanom dijelu fabrike namijenjenom za ispitivanje i uništavanje eksplozivnog materijala.

Sindikat UGT saopštio je da je najvjerovatnije došlo do tehničkog problema tokom rutinskog ispitivanja municije. Prostor je u tom trenutku bio obezbijeđen, a zaposleni nisu bili neposredno uz mjesto detonacije. Policija je prvobitno prijavila dvije povrijeđene osobe, dok je sindikat kasnije potvrdio da su tri radnika zadobila lakše povrede sluha. Na sreću, teže povrijeđenih nema, a materijalna šteta prema dosadašnjim procjenama nije velika.

Postrojenje utrostručilo proizvodnju zbog sukoba u Ukrajini

Fabrika u El Fargeu jedan je od značajnijih španskih proizvođača baruta, artiljerijske municije različitih kalibara, minobacačkih granata i komponenti za raketne sisteme. Od 2020. godine nalazi se u vlasništvu slovačke grupacije MSM, koja posluje u okviru čehoslovačke industrijske grupacije CSG.

Preduzeće je prethodnih godina znatno povećalo proizvodnju zbog naglog rasta potražnje za vojnom opremom, posebno nakon izbijanja sukoba u Ukrajini. Fabrika, čije je zatvaranje svojevremeno bilo razmatrano, u međuvremenu je proširila kapacitete i utrostručila broj zaposlenih.

Da ovo postrojenje direktno snabdijeva Ukrajinu municijom potvrđeno je i 13. oktobra, kada je kamion koji je prevozio minobacačke granate i drugi eksplozivni materijal iz fabrike izgubio dio tereta na putu kod Granade. Španska državna televizija RTVE tada je objavila da su ti projektili bili namijenjeni ukrajinskim snagama. Policijski stručnjaci i dalje pregledaju mjesto jutrošnjeg incidenta kako bi utvrdili svu dinamiku eksplozije, prenosi Informer.

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NATO

Eksplozija

Ukrajina

Španija

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