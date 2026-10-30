Logo

Akcija ”Melon”: Oduzeto 780 grama droge, uhapšen Sarajlija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 13:39

Komentari:

0
акција Мелон
Foto: MUP KS

U akciji ”Melon” sarajevska policija uhapsila je A.M. (29) iz tog grada kod koga je pronađeno i oduzeto 780 grama spida i marihuane.

Akciju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

”U pretresima koji su izvršeno na području Novog Sarajeva pronađeno je više različitih pakovanja materija nalik na marihuanu i spid, ukupne mase oko 780 grama, digitalna vaga, ručna bomba, te drugi predmeti od interesa za istragu”, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.

Dodaju da je A.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Акција Мелон
Akcija Melon
MUP KS

”Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva”, navode u policiji,.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

trgovina drogom

hapšenje

MUP Kantona Sarajevo

Sarajevo

pretresi

Komentari (0)

Više iz rubrike

ферари, одузет, МУП РС

Hronika

Akcija ”Carback 2”: MUP Srpske oduzeo vozila vrijedna preko 1.000.000 KM

3 h

2
Чекић, судница

Hronika

Pripadniku HVO-a godina zatvora za premlaćivanja srpskog civila u Derventi

4 h

0
Азур Хисени

Hronika

Dobojliji dvije godine zatvora za nesreću u kojoj je poginuo narednik OS BiH

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima