Akcija ”Melon”: Oduzeto 780 grama droge, uhapšen Sarajlija

U akciji ”Melon” sarajevska policija uhapsila je A.M. (29) iz tog grada kod koga je pronađeno i oduzeto 780 grama spida i marihuane.

Akciju su sproveli policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

”U pretresima koji su izvršeno na području Novog Sarajeva pronađeno je više različitih pakovanja materija nalik na marihuanu i spid, ukupne mase oko 780 grama, digitalna vaga, ručna bomba, te drugi predmeti od interesa za istragu”, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.

Dodaju da je A.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Akcija Melon MUP KS

”Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva”, navode u policiji,.