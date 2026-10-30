Žena ubodena nožem nasred ulice u Parizu

Nepoznati napadač ubo je nožem ženu na ulici u Parizu dok je šetala u blizini svog doma sa šestogodišnjom ćerkom, piše danas "Figaro", pozivajući se na izvor iz tužilaštva.

Incident se dogodio u četvrtak u Aveniji Simon Bolivar kada je maskirana osoba nanijela povrede ženi, koja je potom prevezena u bolnicu.

"Napadač ju je uhvatio za vrat i ubo nožem u predjelu desnog boka, nakon čega je pobjegao", tvrdi izvor.

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Žena se sklonila u obližnji kafić gdje su joj dvojica konobara pružila pomoć prije dolaska službe hitne pomoći.

Život joj više nije ugrožen i nalazi se u stabilnom stanju.

"Prema prvim izjavama žrtve, ona izgleda nije poznavala osobu koja je pobjegla trčeći", navodi izvor iz pariskog tužilaštva.

Otvorena je istraga o pokušaju ubistva, piše Tanjug.