Oficir zapalio stanove bivših partnerki, nije mogao da ih pusti

Četrdesetšestogodišnji oficir Ratne mornarice Grčke osumnjičen je da je u Glifadi podmetnuo dva požara bivšim partnerkama u razmaku od 15 minuta.

Na snimcima koje je objavio portal Prototema, vidi se kako četrdesetšestogodišnjak stoji ispred stana jedne od svojih bivših partnerki u 02:00 časa ujutru, i gleda pravo u sigurnosnu kameru zgrade.

Nosi kapuljaču i rukavice, a lice mu je prekriveno maskom koja ga u potpunosti skriva. On je potom prekrio sočivo kamere i izbjegao snimanje, a zatim ulazi u stan. Nakon toga, izaziva požar u stanu koristeći zapaljivu tečnost koju je donio sa sobom u kanisteru.

Samo 15 minuta kasnije, u 02:35, odlazi u drugu ulicu, takođe u Glifadi, gdje podmeće požar na vozilima koja pripadaju drugoj bivšoj partnerki (staroj 55 godina) i njenom sadašnjem partneru (starom 51 godinu).

Prema istim izvorima, četrdesetšestogodišnjak je pripadnik Ratne mornarice Grčke, a policiji je već bio poznat odranije zbog slučaja nasilja u porodici. Oficir je prvobitno bio uhapšen, ali je Vojno-pomorski sud kasnije doneo odluku o njegovom puštanju na slobodu, s obzirom na njegov status pripadnika Ratne mornarice. Slučaj je trenutno predmet istrage nadležnih organa.

"Nisam više mogla da izdržim, htjela sam da raskinemo"

Žena čiji je dom u Glifadi izgoreo do temelja opisuje za grčki list zastašujuće iskustvo kroz koje je prošla prethodnih dana.

Auto-moto Popravka automobila sve skuplja: Vozače čekaju ozbiljni troškovi

U trenutku podmetanja požara, žrtva je bila na poslu; kada je na svom mobilnom telefonu primjetila da su sigurnosne kamere u stanu prestale da rade, pozvala je sestru da proveri šta se dešava. Sestra ju je obavijestila da je "on zapalio kuću", a sumnja žene odmah je pala na četrdesetšestogodišnjeg muškarca, od kojeg se razišla samo nedelju dana ranije.

"Još prošle subote rekla sam mu da više ne mogu da izdržim i da želim da raskinemo. On to nije htio da prihvati, pa sam otišla kod roditelja. Nakon što smo raskinuli, stalno me je zvao i slao mi poruke, mada mi nije prijetio. U jednom trenutku došlo je do svađe; vrijeđao me je pogrdnim riječima, vukao me i pokušavao da me obori", kaže žrtva četrdesetšestogodišnjaka, opisujući kako je shvatila da je njen bivši partner provalio u njen dom.

Svijet Žena ubodena nožem nasred ulice u Parizu

"Ranije je dolazio do kuće i uzeo bi nešto odjeće – vidjela sam ga na sigurnosnoj kameri. Te večeri bila sam na poslu, a kada sam pokušala da proverim snimak sa kamere, nisam mogla ništa da vidim. Pozvala sam sestru, a ona mi je rekla: "Zapalio je kuću" - tako sam znala da je to on. Znala sam i da je ranije jedna druga žena podnijela prijavu protiv njega, mada je lično ne poznajem.

Misteriozni slučaj podmetanja požara u Neo Irakliju

Nekoliko sati kasnije, u 04.40, u Neo Irakliju došlo je do još jednog slučaja - zapaljeno je vozilo. Nadležni istražuju da li je to povezano sa četrdesetšestogodišnjim oficirom Ratne mornarice Grčke, koji je prvobitno bio uhapšen, ali je kasnije pušten na slobodu.

Istražitelji provjeravaju moguću vezu sa pomenutim muškarcem, budući da je i vozilo koje je izgorjelo pripadalo jednoj od njegovih bivših partnerki, istraga je, međutim, još uvijek u toku, prenosi Kurir.