Haos u Italiji: Protesti u više od 50 gradova, pojačane mjere bezbjednosti

Sindikati u Italiji pozvali su na cjelodnevnu obustavu rada zbog rasta troškova života, pada kupovne moći i povećanja izdvajanja za naoružanje.

Transportne usluge djelimično su izuzete od štrajka nakon odluke ministra infrastrukture i transporta Matea Salvinija o zabrani obustave rada u tom sektoru, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova pojačalo mjere bezbjednosti zbog straha od mogućih sukoba na ulicama.

Italiju danas očekuje generalni štrajk koji je proglasilo Osnovno udruženje sindikata (USB), uz podršku drugih sindikalnih organizacija. Obustava rada najavljena je u javnom i privatnom sektoru, a protesti će biti održani u više od 50 gradova.

Glavni zahtjevi odnose se na rast cijena, pad kupovne moći, povećanje plata i penzija, ali i protivljenje naoružavanju i rastu vojnih izdataka Vlade Đorđe Meloni.

U protestima bi trebalo da učestvuju radnici, studenti, poljoprivrednici, transportni radnici, aktivisti pokreta za stanovanje i zaštitu životne sredine, kao i predstavnici drugih društvenih pokreta.

Nakon incidenata i sukoba na protestima u Milanu i Rimu prethodnih sedmica, Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je pojačane mjere kako bi spriječilo nasilje i pokušaje pojedinih grupa da izazovu nerede.

Protiv skupoće i povećanja vojnih izdataka

Organizatori navode da je cilj štrajka objedinjavanje različitih protesta koji su posljednjih sedmica održavani širom Italije.

„Protiv ratne ekonomije koju nameće Vlada, protiv skupoće koja guši stanovništvo i protiv represije nad mladima i radnicima koji protestuju za svoja prava“, navedeno je u pozivu sindikata USB.

Među zahtjevima su povećanje zarada i penzija, vraćanje mehanizma automatskog usklađivanja plata sa inflacijom, kontrola cijena osnovnih životnih namirnica, niži PDV na proizvode od životnog značaja, kao i niži troškovi energije i stanovanja.

Sindikat smatra da država izdvaja previše novca za vojsku i naoružanje, dok su ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i socijalne usluge nedovoljna.

„Novac treba ulagati u škole, bolnice, plate i penzije, a ne u rat“, poručuju organizatori.

Salvini zabranio štrajk u transportu

Ministar infrastrukture i transporta Mateo Salvini potpisao je 27. oktobra odluku o zabrani, odnosno odgađanju štrajka u sektoru transporta, nakon preporuke Komisije za garanciju štrajkova.

Odluka se odnosi na željeznički, vazdušni, pomorski i lokalni javni prevoz.

USB osporava zakonitost ove mjere i poručuje da ne odustaje od štrajka. Predstavnici sindikata kažu da su spremni da snose eventualne novčane kazne i pruže pravnu pomoć radnicima koji budu sankcionisani.

Kompanije „Trenitalija“, „Trenord“, „Atak“ i „Kotral“ saopštile su da će saobraćaj biti organizovan prema redovnom redu vožnje, uz mogućnost pojedinačnih poremećaja zbog odsustva zaposlenih.

Potpuni kolaps saobraćaja se ne očekuje, ali su moguća lokalna kašnjenja i otkazivanja polazaka.

Škole i bolnice

Štrajk bi mogao da utiče i na obrazovanje, zdravstvo i javnu upravu.

U školama su moguće obustave nastave i izmijenjeno radno vrijeme, u zavisnosti od broja zaposlenih koji se pridruže protestu.

U zdravstvenim ustanovama mogli bi biti odgođeni redovni pregledi, ambulantne intervencije i druge nehitne usluge. Hitna pomoć i ostale zakonom zagarantovane zdravstvene usluge trebalo bi da funkcionišu bez prekida.

Protesti u više od 50 gradova

Demonstracije su najavljene u 18 italijanskih regiona. Najveći skupovi očekuju se u Rimu, Milanu, Torinu, Bolonji, Firenci, Napulju, Palermu i Đenovi.

U Rimu je okupljanje zakazano za 10.30 časova na Trgu pet stotina, a u Milanu za 10 časova na Trgu Duka d'Aosta.

Studenti su prethodne večeri zauzeli Fakultet književnosti i filozofije rimskog univerziteta „La Sapijenca“, u znak podrške zahtjevima štrajkača.

U okviru međunarodne akcije protiv transporta oružja i militarizacije luka, protesti su najavljeni u Đenovi, Livornu, Trstu, Ćivitavekiji, Ankoni, Raveni i drugim lučkim gradovima.

Prema podacima organizatora, u mobilizaciji učestvuju radnici iz više od 100 luka u 17 zemalja na četiri kontinenta.

Pojačane mjere bezbjednosti

Veliki broj najavljenih skupova, prisustvo različitih pokreta i nedavni incidenti u Milanu i Rimu razlozi su zbog kojih su bezbjednosne službe u stanju pojačane pripravnosti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je mjere za sprečavanje nasilja i izolovanje grupa koje bi mogle da pokušaju da iskoriste proteste za izazivanje nereda.

Posebna pažnja biće usmjerena na velike gradove, željezničke stanice, luke, državne institucije i druge osjetljive lokacije.

Vlasti poručuju da žele da omoguće održavanje protesta, ali i spriječe ponavljanje nasilja i uništavanja imovine zabilježenih tokom prethodnih demonstracija.

(RTS)