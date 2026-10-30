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Pripadnik obezbjeđenja Najdžela Faraža osuđen zbog silovanja!

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30.10.2026 16:12

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Лидер странке „Реформ УК” Најџел Фараџ показује своје чарапе током интервјуа који са њим води водитељ Џереми Кајл, на годишњој конференцији те странке у Бирмингему, у Енглеској, у суботу, 5. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Stefan Rousseau/PA via AP

Pripadnik obezbjeđenja lidera stranke Reform UK, Najdžela Faraža, optužen je za silovanje i osuđen na osam godina zatvora.

Rajan Dinedž je tokom aprila i maja bio zadužen za zaštitu Najdžela Faraža u okviru kampanje njegove stranke, ali je u junu osuđen zbog silovanja žene dok je ona spavala u kamp-prikolici na konjičkoj manifestaciji "Rojal Vindzor", prenosi Gardijan i dodao da je optužnica protiv Dinedža podignuta 2025. godine, tri godine nakon što je on izvršio silovanje 2022.

Iz stranke Reform UK potvrdili su da je Dinedž pružao usluge obezbjeđenja Faražu, navodeći da su ga angažovali preko spoljnog saradnika, koji ih je uvjeravao da je osoba prošla neophodne provjere.

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"Kada smo saznali za optužbe protiv Dinedža bili smo šokirani i zgroženi, a stranka je odmah prekinula saradnju s njim", izjavio je portparol Reform UK, ali nije odgovorio na pitanja o tome da li nastavlja saradnju sa spoljnim saradnikom preko koga su angažovali Dinedža, kao ni o tome da li su preduzete bilo kakve mjere protiv njega.

"Najdžel Faraž mora hitno da objasni u kom trenutku je stranka postala svesna da je dozvolila čoveku optuženom za silovanje da, u njeno ime, stupa u direktan kontakt sa javnošću.

Takođe, moraju hitno da razjasne koje su korake preduzeli kako bi sprečili da se ovakva situacija ponovi", izjavio je portparol Laburističke stranke i dodao da Faraž i njegova stranka upadaju iz skandala u skandal, a javnost sve jasnije uviđa njihovo pravo lice, prenosi telegraf.

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Tagovi :

Silovanje

obezbjeđenje

Velika Britanija

Najdžel Faraž

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