Najveća kripto pljačka u istoriji izvedena za 20 minuta: Sve upućuje na ovu državu

Sjevernokorejski hakeri najvjerovatnije stoje iza najveće krađe kriptovaluta u istoriji, u kojoj je sa Binansa (Binance), najveće svjetske berze kriptovaluta, ukradeno 6,3 milijarde dolara. Najveći dio novca nestao je za samo 20 minuta, a novi nalazi stručnjaka za sajber bezbjednost upućuju na hakersku grupu TrejderTrejtor(TraderTraitor), povezanu sa sjevernokorejskim režimom, objavio je Rojters.

Američka kompanija TRM Labs(TRM Labs) navodi da s visokim stepenom sigurnosti napad pripisuje upravo toj grupi. Do sličnog zaključka došla je i kompanija Čejnalizis (Chainalysis), dok je Eliptik (Elliptic) otkrio veze sa ranijim krađama za koje su takođe osumnjičeni sjevernokorejski hakeri.

Iako američke vlasti i Binans (Binance) još nisu zvanično potvrdili identitet napadača, nalazi više nezavisnih bezbjednosnih kompanija upućuju na istu sjevernokorejsku hakersku grupu. TrejderTrejtor se već povezuje sa nekim od najvećih krađa kriptovaluta, uključujući napad na berzu Bajbit 2025. godine, u kojem je ukradeno oko 1,5 milijardi dolara.

Ukrali milijarde za samo 20 minuta

Prema analizi TRM Labsa, napadači su sa Binansovih digitalnih novčanika na deset različitih blokčejn mreža prebacili približno 6,36 milijardi dolara. Većina transakcija izvršena je tokom samo 20 minuta u četvrtak uveče.

Istražioci su utvrdili da su pripreme trajale najmanje 36 sati. Hakeri su najprije izveli nekoliko manjih probnih transakcija kako bi provjerili da li njihov sistem funkcioniše, a zatim pokrenuli glavni napad.

Analiza pokazuje da su uspjeli da preuzmu kontrolu nad infrastrukturom koja odobrava prenose kriptovaluta. To im je omogućilo izdavanje naloga kojima je novac sa Binansovih novčanika prebacivan na adrese pod njihovom kontrolom.

Binans je prvobitno objavio da je napad vjerovatno počeo kompromitovanjem laptopa jednog od njegovih inženjera. Naknadna istraga, međutim, otkrila je dodatne tačke prodora.

„Ovo je bio složen napad i činimo sve što možemo u saradnji sa policijskim organima kako bismo ga rasvijetlili“, poručili su iz Binansa.

Kompanija tvrdi da za sada nema dokaza o krađi privatnih ključeva digitalnih novčanika.

Dokazi vode prema sjevernokorejskoj grupi TrejderTrejtor

Stručnjaci su otkrili nekoliko konkretnih veza sa Sjevernom Korejom.

TRM Labs utvrdio je da način pripreme i izvođenja napada odgovara metodama grupe TrejderTrejtor, koja se specijalizovala za krađe velikih količina kriptovaluta.

Ista grupa povezana je sa napadom na berzu Bajbit u februaru 2025. godine, kada je ukradeno oko 1,5 milijardi dolara. Američki FBI tada je zvanično pripisao napad Sjevernoj Koreji.

Posebno važan dokaz pronašla je kompanija Čejnalizis. Njeni istražioci utvrdili su da je dio novca ukradenog sa Binansa počeo da se miješa sa sredstvima iz ranijeg napada na berzu Bitget, koji se takođe pripisuje sjevernokorejskim hakerima.

Kompanija Eliptik potvrdila je da je dio ukradenih sredstava završio na adresi koja je već bila povezana sa tim napadom.

Stručnjaci ističu i sličnosti u načinu prodora. TrejderTrejtor je poznat po napadima na zaposlene u kriptokompanijama, korišćenju zlonamjernog softvera i temeljnoj pripremi prije samog izvlačenja novca.

Sjeverna Koreja krade kriptovalute kako bi finansirala režim

Sjevernokorejske hakerske grupe već godinama izvode velike krađe kriptovaluta. Prema američkim i međunarodnim istražiocima, tako pribavljeni novac jedan je od izvora finansiranja režima Kim Džong Una, uključujući njegove vojne i nuklearne programe.

Sjeverna Koreja nalazi se pod opsežnim međunarodnim sankcijama koje ograničavaju njen pristup svjetskom finansijskom sistemu.

Kriptovalute joj omogućavaju pribavljanje sredstava mimo uobičajenih bankarskih kanala, iako istražioci mogu pratiti transakcije na javno dostupnim blokčejn mrežama.

Tom Robinson, suosnivač Eliptika, rekao je za Vajred da bi, ukoliko se potvrdi odgovornost Sjeverne Koreje, samo ova krađa gotovo udvostručila ukupnu vrijednost kriptovaluta koje je režim do sada ukrao.

Dio novca možda nikada neće biti vraćen

Binans i njegovi partneri uspjeli su brzo da zamrznu približno tri milijarde dolara ukradene imovine, uglavnom u stabilnim kriptovalutama čiji izdavaoci mogu blokirati transakcije.

Međutim, veliki dio preostalog novca nalazi se u bitkoinu, eteru i drugim kriptovalutama koje nije moguće jednostavno zamrznuti.

Eliptik procjenjuje da je oko 3,3 milijarde dolara ostalo izvan domašaja takvih mjera. Taj novac može se zaustaviti ako završi na berzi koja sarađuje sa istražiocima, ali ne postoji centralno tijelo koje može direktno blokirati transakcije.

Istražioci upozoravaju da napadači koriste hiljade automatizovanih transakcija kako bi prikrili kretanje sredstava.

Čejnalizis navodi da se susreće sa do sada neviđenim obrascima prikrivanja novčanih tokova, što bi moglo dodatno otežati povrat ukradene imovine.

U istragu uključeni FBI i američka Tajna služba

Prema Rojtersu, Binans sarađuje sa istražnim organima širom svijeta, uključujući FBI i američku Tajnu službu, koja, pored zaštite američkih državnih zvaničnika, istražuje i finansijski kriminal.

Binans je poručio da će pokriti gubitke vlastitim sredstvima i rezervnim fondom te da imovina korisnika ostaje sigurna.

Riječ je o daleko najvećoj poznatoj krađi kriptovaluta u istoriji. Dosadašnji rekord držao je napad na Bajbit iz 2025. godine.

Dok istražioci pokušavaju da pronađu i blokiraju preostale milijarde, nalazi više nezavisnih analitičkih kompanija sve snažnije upućuju na istog počinioca: sjevernokorejsku hakersku grupu TrejderTrejtor, prenosi Indeks.