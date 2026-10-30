Logo

Masovni protesti studenata i radnika širom Italije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 19:25

Komentari:

0
Радници, студенти и активисти учествују у протесту током генералног штрајка широм земље, који су организовали независни синдикати због раста трошкова живота, ниских плата и издвајања за војну потрошњу, у петак, 30. октобра 2026. године, у Риму.
Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Desetine hiljada ljudi, uglavnom studenata i radnika, izašlo je na ulice gradova širom Italije sa zahtjevom za većim platama i boljim javnim uslugama, protestujući povodom rastućih troškova života i protiveći se povećanju potrošnje na vojsku.

Sindikat USB pozvao je na jednodnevni generalni štrajk, a protesti su planirani u više od 40 gradova.

Demonstracije, koje su uslijedile nakon sukoba početkom ovog mjeseca u kojima su se demonstranti tukli sa policijom, pljačkali prodavnice i vandalizovali imovinu, bile su uglavnom mirne.

Međutim, u Torinu je policija upotrijebila vodeni top da bi potisnula studente i ljevičarske aktiviste koji su se približili kordonima ispred zgrade prefekture.

U Rimu je velika kolona prošla blizu Koloseuma, a demonstranti su rekli da tu planiraju da postave šatore i ostanu tokom vikenda. Oni su zapalili nekoliko kanti za smeće koje su postavili na ulice.

U Milanu, demonstranti su marširali gradskom obilaznicom prije nego što su završili marš ispred Politehničkog univerziteta.

U Đenovi je oko 15.000 lučkih radnika, studenata i drugih demonstranata ušlo u gradsku luku.

Talas protesta zahvatio je evropske zemlje, uključujući Francusku, Španiju, Belgiju i Albaniju, izazvan nezadovoljstvom građana, prvenstveno rastom troškova života

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

studenti protesti

Radnici

demonstracije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Највећа крипто пљачка у историји изведена за 20 минута: Све упућује на ову државу

Svijet

Najveća kripto pljačka u istoriji izvedena za 20 minuta: Sve upućuje na ovu državu

1 h

0
пас планински пас пас трагач

Svijet

Kanada više neće koristiti pse tragače u planinama

1 h

0
Немачке заставе и заставе ЕУ вијоре се испред зграде Рајхстага, Берлин, Немачка.

Svijet

Nijemcima je dosta Ukrajine: Sve manje podrške Kijevu, sve više pitanja o odlazećim milijardama

2 h

0
Лидер странке „Реформ УК” Најџел Фараџ показује своје чарапе током интервјуа који са њим води водитељ Џереми Кајл, на годишњој конференцији те странке у Бирмингему, у Енглеској, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Svijet

Pripadnik obezbjeđenja Najdžela Faraža osuđen zbog silovanja!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima