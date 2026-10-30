Obilne kiše izazvale poplave: Poginulo petoro djece

Najmanje sedmoro ljudi, uključujući petoro djece, poginulo je, a još sedam je povrijeđeno nakon što su obilne kiše izazvale bujične poplave na istoku Sirije, saopštio je ministar za vanredne situacije Raed el Saleh.

On je objavio na "Iksu" da se četiri osobe vode kao nestale i da spasilački timovi nastavljaju da pretražuju poplavljena područja.

"Petoro djece utopilo se u barama koje su nastale usljed poplava, a još jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći", precizirao je Saleh, ne navodeći detalje o sedmoj žrtvi.

Saleh je naveo da su sirijski timovi civilne zaštite obavili više od 550 intervencija od početka oluje i spasili 60 ljudi.

Poplave su pogodile istočne pokrajine Raka, Deir el Zor i Hasaka, kao i dijelove Alepa, i oštetile su infrastrukturu, prekinule puteve i primorale porodice da napuste svoje domove.