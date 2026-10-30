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Lavrov: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom, treba da dođe u Moskvu

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30.10.2026 22:21

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski treba da dođe u Moskvu ako želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Predsjednik Putin je rekao da ako Zelenski želi sastanak, treba da dođe u Moskvu. Garantujemo mu bezbjednost i sigurnost, što, koliko ja razumijem, ne može da bude garantovano u Kijevu", rekao je Lavrov tokom konferencije za novinare na marginama sastanka Grupe 20 u Atlanti.

Lavrov je istakao da će odnosi Rusije i SAD nakon izbora za Kongres biti određeni konkretnim postupcima koje će uraditi Vašington.

"Ne bavimo se poslom predviđanja. Moramo da se nosimo sa stvarnošću. Kada se formira novi Kongres, kada budu morali da pređu sa izjava na konkretna djela, tada ćemo razumjeti šta ovaj novi sastav predstavlja i koje akcije moramo da preduzmemo u našim odnosima sa Vašingtonom i sa parlamentarcima u Vašingtonu da bismo zaštitili i osigurali naše interese. Neću da spekulišem", naglasio je ruski ministar spoljnih poslova.

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Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Vladimir Putin

Sergej Lavrov

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