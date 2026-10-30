UN: Više od 28 miliona ljudi u DR Kongu nema dovoljno hrane

Više od 28 miliona ljudi u Demokratskoj Republici Kongo nema dovoljno hrane, a očekuje se da će se broj ljudi suočenih sa akutnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom povećati u narednim mjesecima, saopštile su danas Ujedinjene nacije, pozivajući se na najnovije podatke Integrisane klasifikacije faza bezbjednosti hrane (IPC).

Oko 28,8 miliona ljudi, odnosno 23 odsto analiziranog stanovništva, suočiće se do decembra sa visokim nivoom akutne nesigurnosti u snabdijevanju hranom, što odgovara trećoj ili višoj fazi na petostepenoj IPC skali, navodi se u saopštenju.

Više od 3,6 miliona ljudi nalazi se u vanrednoj situaciji, odnosno četvrtoj fazi.

Krizu u Kongu pogoršavaju dugotrajni sukobi na istoku zemlje, raseljavanje stanovništva, širenje epidemije ebole, ekonomski potresi, rast cijena hrane i goriva, kao i posljedice klimatskih nepogoda.

U saopštenju se navodi da je situacija posebno teška u provincijama Sjeverni Kivu, Južni Kivu i Ituri, gdje se 10,4 miliona ljudi nalazi u trećoj ili višoj fazi nesigurnosti u snabdijevanju hranom.

Teritorije Đugu, Fizi, Šabunda i Valungu svrstane su u četvrtu fazu.

- Sukobi i nasilje na istoku Konga i dalje dovode do raseljavanja stanovništva, ugrožavaju izvore prihoda i otežavaju pristup hrani i tržištima - navodi se u upozorenju IPC-a.

UN navode da dodatni pritisak predstavljaju brzo širenje ebole, ponovljene epidemije drugih bolesti, rast cijena hrane i goriva, kao i poplave i druge posljedice klimatskih promjena, navodi UN.

Očekuje se da će se situacija dodatno pogoršati od januara do juna, kada bi broj ljudi u trećoj ili višoj fazi mogao da dostigne 30,3 miliona, uključujući 4,2 miliona ljudi u četvrtoj fazi.

Na pogoršanje bi mogli da utiču nastavak sukoba i raseljavanja, širenje ebole i očekivane posljedice vremenskog fenomena El Ninjo, uključujući poplave koje bi mogle da ugroze poljoprivrednu proizvodnju i pristup tržištima, navedeno je u saopštenju.

Situaciju dodatno otežavaju rast cijena hrane, goriva i poljoprivrednih inputa, kao i smanjenje humanitarne pomoći, prenosi Tanjug.