Španski ministar saobraćaja: Neću podnijeti ostavku, moje je da utvrdim šta se desilo

Španski ministar saobraćaja i održive mobilnosti Oskar Puente kazao je danas da razumije ljude koji traže njegovu ostavku zbog željezničke nesreće u Urdi u kojoj je poginulo najmanje 69 ljudi, ali da je sada njegov zadatak da razjasni šta se dogodilo.

„Moj način preuzimanja odgovornosti jeste da budem na čelu, neću se kriti iza bilo koga jer nemam šta da krijem. Osećam ogroman bol, ali ne mogu da dozvolim da me bol zbuni“, rekao je ministar novinarima, prenio je RTVE.

Prema njegovim riječima, svi tragovi ukazuju na grešku u kontrolnom centru Adifa, ali još nije jasno zašto voz koji je stajao na šinama nije mogao ponovo da krene.

„Ako se dokaže da su kontrole i organizacija zakazale, postupićemo u skladu s tim. Ako postoji individualna odgovornost, ona će biti utvrđena kroz odgovarajuće kanale“, izjavio je.

On je rekao da neće dozvoliti da se „zahtjev za odgovornošću pomiješa sa potrebom da se brzo pronađe neko koga treba kriviti“. Rekao je da vlada nastoji da zbrine žrtve i pruži podršku porodicama.

U sudaru vozova kompanija „Irio“ i „Renfe“, koji se dogodio u srijedu, povrijeđeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom liječenju.

Voz koji je udario u kompoziciju kompanije „Irio“ kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na čas. Prema dosadašnjim informacijama, oko 8.30 časova došlo je do pada sistema za kontrolu i bezbjednost saobraćaja LZB na stanici Urda zbog greške u komunikaciji između računara željezničke mreže. Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra.