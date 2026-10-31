Ko je pravoslavni sveštenik koji je bio gost Donaldu Trampu u Bijeloj kući?

Američki predsjednik Donald Tramp ugostio je u petak, 30. oktobra, u Ovalnom kabinetu Bijele kuće Stivena Habarda, američkog državljanina koji je sedmicu ranije oslobođen iz ruskog zatvora, gdje je proveo više od četiri godine.

Tokom susreta Habard je govorio o teškim godinama u pritvoru i priznao da ne vjeruje da bi izdržao još jednu godinu iza rešetaka. Posebnu pažnju privukao je i njegov sin, pravoslavni sveštenik Džozef Kolman, koji je prisustvovao sastanku.

Habard, penzionisani nastavnik engleskog jezika iz Mičigena, uhapšen je u Ukrajini u aprilu 2022. godine, nakon početka ruske specijalne vojne intervencije. Ruske vlasti optužile su ga da se borio na strani ukrajinske vojske kao plaćenik, a moskovski sud ga je 2024. godine, nakon zatvorenog suđenja, osudio na šest godina i deset mjeseci zatvora. Njegova porodica i američki advokati osporavali su optužbe, tvrdeći da nije učestvovao u vojnim aktivnostima.

Habard je oslobođen 21. oktobra, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio zahtjev američkog predsjednika Donalda Trampa. Tramp je tvrdio da za njegovo oslobađanje nije bila potrebna razmjena zatvorenika i da je lično razgovarao sa Putinom o tom slučaju.

Sin koji je zbog oca pronašao put do pravoslavlja

Pored njega je stajao sin Džozef Kolman, pravoslavni sveštenik koji živi na Kipru i služi u Kiparskoj pravoslavnoj crkvi, u Mitropoliji Tamasosa i Orinija, pod mitropolitom Isaijom.

Stiven Habard Tanjug / AP / Alex Brandon

Kolman je nakon oslobađanja oca javno zahvalio Trampu i Putinu, ističući da je porodica od 2022. godine živjela u neizvjesnosti i strahu za njegovu bezbjednost. U pismu objavljenom posredstvom advokatske kancelarije EPAM Lo naveo je da je godinama priželjkivao priliku da ponovo vidi oca.

Zanimljivo je da je upravo Habard imao važnu ulogu u tome što je njegov sin postao pravoslavni hrišćanin. Kolman je u pismu objasnio da ga je otac, tokom jedne posjete Japanu prije mnogo godina, odveo u rusku pravoslavnu crkvu. Ljepota liturgije, način bogosluženja i tradicija drevnog hrišćanstva ostavili su snažan utisak na njega i probudili interesovanje za pravoslavlje.

Kolman je naglasio da njegova naklonost Ruskoj pravoslavnoj crkvi i ruskom narodu nije politička, već proizlazi iz ličnog iskustva, duhovnog uvjerenja i prijateljstava koja je tokom života stekao.

U svom obraćanju istakao je da hrišćansko učenje poziva ljude da, uprkos nacionalnim i političkim podjelama, najprije vide čovjeka i da izaberu saosjećanje umjesto gorčine.

„Pišem ne kao politički komentator, već kao sin i pravoslavni sveštenik“, naveo je Kolman, zahvaljujući svima koji su učestvovali u oslobađanju njegovog oca.

Dodao je da povratak Stivena Habarda ne može da riješi nesuglasice između država, ali da za jednu porodicu predstavlja ogromnu promjenu i podsjećanje da čovječnost može da pronađe put čak i u teškim okolnostima.

(Telegraf)

