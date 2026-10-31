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Dmitrijev: Evropi ne ide dobro

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31.10.2026 08:49

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije, rekao je da u Evropi nije sve u redu, jer se, kako navodi, suočava sa problemima u vezi sa migrantima, ratnim huškanjem, nemirima i pučevima.

Dmitrijev je ujedno komentarisao izjavu poljskog premijera Donalda Tuska da vlada nema drugu mogućnost da riješi situaciju oko Ustavnog suda u Poljskoj osim da smijeni vršioca dužnosti predsjednika tog suda, Bogdana Svječkovskog.

"Evropa nije u redu: migranti, ratno huškanje, nemiri i pučevi", napisao je Dmitrijev na mreži Iks, uz poruku: "Iskupite se“.

U Poljskoj su nastale tenzije zbog Tuskove odluke da za sudiju Ustavnog suda imenuje Marćina Bereka, bivšeg ministra u svojoj vladi, prenosi Tanjug.

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Kao rezultat toga, posljednjih nedjelja su redovno održavani protesti ispred ovog tijela, a protekle noći situacija je eskalirala.

Dodatne policijske snage su raspoređene da zaštite prostor suda. Demonstranti su se okupili ispred suda i pokušali da probiju ogradu.

Kao odgovor na situaciju, poljski predsjednik Karol Navrocki je odlučio da otkaže let za Senegal i vratio se u Varšavu, a nekoliko opozicionih političara nazvalo je događaje u zemlji pokušajem puča.

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Kiril Dmitrijev

Evropa

Rusija

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