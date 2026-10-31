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Sjeverna Koreja pokazala svoje najnovije oružje

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31.10.2026 08:49

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Сјеверна Кореја показала своје најновије оружје
Foto: KCNA Korea News Service via AP

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na ubrzani razvoj tehnologije bespilotnih letjelica, tokom posjete izložbi dronova u Pjongjangu.

Kim je u četvrtak razgledao borbene dronove i druge modele, predstavljene kao najnovija dostignuća sjevernokorejske tehnologije. Tom prilikom najavio je korake za „brzo širenje i jačanje tehnologije bespilotnih letjelica“, ne precizirajući o kakvim mjerama je riječ.

Prema navodima južnokorejskih medija, na izložbi je predstavljeno više od 30 vrsta dronova, uključujući stelt letjelice i borbene dronove kojima se upravlja putem video-prenosa u realnom vremenu, prenio je Asošijeted pres.

Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da je riječ, po svemu sudeći, o prvoj sjevernokorejskoj izložbi posvećenoj isključivo dronovima.

Stručnjaci navode da je sjevernokorejski program dronova aktivan najmanje od 2011. godine, ali da nije poznato u kojoj mjeri je ta tehnologija napredovala.

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Tagovi :

Sjeverna Koreja

Kim Džong Un

Oružje

Dronovi

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