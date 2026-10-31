Sjeverna Koreja pokazala svoje najnovije oružje

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je na ubrzani razvoj tehnologije bespilotnih letjelica, tokom posjete izložbi dronova u Pjongjangu.

Kim je u četvrtak razgledao borbene dronove i druge modele, predstavljene kao najnovija dostignuća sjevernokorejske tehnologije. Tom prilikom najavio je korake za „brzo širenje i jačanje tehnologije bespilotnih letjelica“, ne precizirajući o kakvim mjerama je riječ.

Prema navodima južnokorejskih medija, na izložbi je predstavljeno više od 30 vrsta dronova, uključujući stelt letjelice i borbene dronove kojima se upravlja putem video-prenosa u realnom vremenu, prenio je Asošijeted pres.

🇰🇵 North Korea held what appears to be its first drone-only exhibition, with Kim Jong Un calling for "absolute superiority" in drone technology and AI, followed by a live-fire show with drone-launched missiles and 600mm rockets, state media said. KCNA said Kim attended the "Unmanned Aeronautical Technology Development-2026" exhibition on Oct. 29 with his wife and daughter. The firepower demonstration featured suicide attack drones, tactical cruise missiles, multipurpose drones firing air-to-surface missiles and a battalion of 600mm multiple rocket launchers; KCNA claimed drone-launched and cruise missiles hit an island target with 100% accuracy. South Korea's military detected rocket launches from Wonsan around 12:30 p.m., believed to be KN-25 rockets. State photos showed a Saetbyol-9, a near copy of the U.S. MQ-9 Reaper, firing a light cruise missile, and a tailless flying-wing stealth drone shown for the first time. Strikes were staged on mock-ups resembling South Korean K9 howitzers, M1 Abrams-type tanks and radar vehicles, which analysts said suggests use against South Korean and U.S. forces. The accuracy claim cannot be independently verified, and the "Abrams" were mock-ups. South Korean officials have questioned the Saetbyol-9's combat value. I could not confirm reports that specific drones are copies of Lancet, Harop or Switchblade; one loitering munition resembles Israel's UVision Hero-400. The show follows Pyongyang's threats over U.S.-South Korea drills and its push to draw lessons from Russia's war in Ukraine. Sources: KCNA, Reuters, AFP, SBS, Seoul Economic Daily, Defence Blog — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 30, 2026

Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da je riječ, po svemu sudeći, o prvoj sjevernokorejskoj izložbi posvećenoj isključivo dronovima.

Stručnjaci navode da je sjevernokorejski program dronova aktivan najmanje od 2011. godine, ali da nije poznato u kojoj mjeri je ta tehnologija napredovala.