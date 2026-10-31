"Generacija Z preuzima kontrolu": Najavljeni protesti u preko 30 gradova, očekuje se veliki odziv građana Njemačke

Njemački omladinski pokret "Generacija Z preuzima kontrolu" poziva na protestne skupove u 34 grada širom zemlje, a organizatori očekuju odziv od preko 165.000 ljudi.

Učesnici će izaći danas na ulice kako bi protestovali protiv obavezne vojne službe i visokih troškova života, i zalagali se za ulaganja u obrazovanje, socijalno osiguranje, zdravstvo i borbu protiv klimatskih promjena.

Grupa eksplicitno poziva na mirne proteste i odbacuje svaki oblik nasilja. Na svojoj veb stranici, organizatori kažu da ne žele ekstremističke grupe ili neustavne simbole na svojim demonstracijama.

Takođe upozoravaju na staklo i oružje, kao i na provokacije prema policiji, prenosi DPA.

Ova grupa se okupila prije samo nekoliko sedmica i ima centralni koordinacioni tim od 30 ljudi.

Iako grupa koristi svoju veb stranicu da istakne demonstracije u 34 grada, preuzima odgovornost za sadržaj i organizaciju samo četiri od njih - u Kelnu, Berlinu, Frankfurtu i Minhenu, prenosi Srna.

U maloprodajnom sektoru, prodavnice su na nekim mjestima zatvorene zbog straha od štete i nasilja.

Njemačke bezbjednosne službe saopštile su da nisu dobile nikakve informacije u vezi sa trenutnim pozivima na nasilje tokom demonstracija.

Organizatori su juče rekli da fokus na riziku od nasilja na demonstracijama odvlači pažnju od stvarnih zabrinutosti koje pokušavaju da pokrenu.