Sumnja se na kvar sistema: Vojno tužilaštvo u Rimu istražuje pad helikoptera kod Brčkog

Vojno tužilaštvo u Rimu otvorilo je predmet o padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog. Stručnjaci, prema pisanju italijanskih medija, posebno provjeravaju pedale i digitalni sistem upravljanja letom.

Predmet je otvoren zasad bez kvalifikacije krivičnog djela, a istragu vodi tužilac Marko De Paolis, piše italijanski portal Open. Istražioci će analizirati olupinu i uzeti iskaze preživjelih, među kojima su i dvojica pilota.

Prema istom izvoru, u Brčkom su već tehničari komisije koju je formiralo Ministarstvo odbrane Italije. Istrazi bi se mogli priključiti i redovno tužilaštvo u Rimu i istražioci iz Sarajeva, a moguća je i evropska istraga jer je helikopter bio dio misije EUFOR Altea.

Open, pozivajući se na list La Republika, navodi da na snimku pada, dugom dvadesetak sekundi, motori i rotori izgledaju kao da rade normalno, dok piloti bezuspješno pokušavaju da povrate kontrolu nad letjelicom.

Prve pretpostavke, koje tek treba provjeriti, odnose se na mogući kvar sistema upravljanja u trenutku prelaska iz vertikalnog polijetanja u horizontalni let.

Stručnjaci se, kako navodi Open, posebno fokusiraju na pedale kojima piloti upravljaju smjerom i položajem helikoptera te na digitalni sistem upravljanja letom DAFCS, koji proizvodi britanska kompanija BAE Sistems.

Provjerava se da li je došlo do prekida digitalnih signala prema rotorima ili do mehaničkog kvara na dijelovima koji podešavaju nagib lopatica.

Helikopter je 2015. godine sklopila italijanska kompanija Agusta, današnji Leonardo, u saradnji sa Boingom. Bio je peti od 16 takvih helikoptera koje je kupila italijanska vojska, a Leonardo održava cijelu flotu, piše Open.

U četvrtak je posada vježbala medicinsku evakuaciju kod aerodroma Gorice. Helikopter je poletio s otvorenim zadnjim vratima, a jedan od poginulih podoficira nalazio se upravo na tom mjestu, vezan sajlom za trup letjelice.

Veterani koji su letjeli Činuk helikopterom kazali su za italijansku agenciju ANSA da bi bez spremnosti i vještine pilota poginulo svih 15 ljudi u helikopteru.

U Italiji je u međuvremenu počela i politička rasprava. Pokret pet zvjezdica ukazao je na nesrazmjer između deset milijardi evra za naoružanje i nekoliko stotina miliona za održavanje vojnih letjelica i tehničku podršku. Podsekretarka u Ministarstvu odbrane Izabela Rauti to je nazvala „šakalizmom“ na dan žalosti.

Italijanski helikopter CH-47F Činuk iz misije EUFOR Altea srušio se u četvrtak oko 16 časova u Goricama kod Brčkog. Poginuli su narednici Simone Ruđa i Klaudio Markezi te poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači. Povrijeđeno je još 11 osoba, prenosi Kliks.