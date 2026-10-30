Logo

Goganović sa ministrom odbrane Italije: Tragedije nas još snažnije povezuju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 18:44

Komentari:

0
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић разговарао је данас у Сарајеву са министром одбране Италије Гвидом Крозетом, којем је изразио најдубље саучешће поводом трагичне погибије италијанских припадника ЕУФОР-а у хеликоптерској несрећи.
Foto: ATV

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović razgovarao je večeras u Sarajevu sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, kojem je izrazio saučešće povodom tragične pogibije četvorice italijanskih pripadnika EUFOR-a.

Goganović je za ATV istakao da je italijanskom ministru prenio poruku solidarnosti i spremnosti Ministarstva odbrane da pruži svu neophodnu pomoć.

„Italija je naš prijatelj i važan partner. U ovim teškim trenucima naše misli su sa porodicama stradalih i italijanskim narodom. Ovakve tragedije nas dodatno povezuju", izjavio je Goganović.

On je naglasio da je sa ministrom Krozetom potvrdio zajedničku opredijeljenost za nastavak saradnje na očuvanju mira i stabilnosti u BiH i regionu.

„Ministru Krozetu prenio sam i izraze saučešća srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i rukovodstva Republike Srpske.“, poručio je Goganović.

Sastanku su prisustvovali i načelnik Generalštaba odbrane Italije general Lučano Portolano, ambasadorka Italije u BiH Sara Eti Kastelani i komandant EUFOR-a general-major Mauricio Fronda, te zamjenik načelnika ZS OS general Mirsad Ahmić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gvido Krozeto

Aleksandar Goganović

Ministarstvo odbrane BiH

Pao helikopter Brčko EUFOR

Komentari (0)

Pročitajte više

Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

Hronika

Otkriven mogući uzrok pada helikoptera kod Brčkog: Nije ljudski faktor

9 h

0
Брчко Дистрикт

Gradovi i opštine

Brčko proglasilo Dan žalosti

11 h

0
Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера

Hronika

Tužilaštvo BiH naredilo formiranje specijalističkog tima zbog pada helikoptera

5 h

0
Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.

BiH

Italijanski ministar odbrane stigao u BiH

8 h

0

Više iz rubrike

Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

BiH

Hrvatska traži legitimno predstavljanje u BiH: Jedan izborni ciklus nije trajno rješenje

2 h

0
Ништа ново од Бећировићa: За све му криве Српска и Србија

BiH

Ništa novo od Bećirovića: Za sve mu krive Srpska i Srbija

2 h

2
Илић: Наметнута и једнострана рјешења нису одржива у БиХ

BiH

Ilić: Nametnuta i jednostrana rješenja nisu održiva u BiH

2 h

0
Хладан туш за политичко Сарајево од најмоћнијих земаља свијета на сједници УН-а

BiH

Hladan tuš za političko Sarajevo od najmoćnijih zemalja svijeta na sjednici UN-a

2 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima