Goganović sa ministrom odbrane Italije: Tragedije nas još snažnije povezuju

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović razgovarao je večeras u Sarajevu sa ministrom odbrane Italije Gvidom Krozetom, kojem je izrazio saučešće povodom tragične pogibije četvorice italijanskih pripadnika EUFOR-a.

Goganović je za ATV istakao da je italijanskom ministru prenio poruku solidarnosti i spremnosti Ministarstva odbrane da pruži svu neophodnu pomoć.

„Italija je naš prijatelj i važan partner. U ovim teškim trenucima naše misli su sa porodicama stradalih i italijanskim narodom. Ovakve tragedije nas dodatno povezuju", izjavio je Goganović.

On je naglasio da je sa ministrom Krozetom potvrdio zajedničku opredijeljenost za nastavak saradnje na očuvanju mira i stabilnosti u BiH i regionu.

„Ministru Krozetu prenio sam i izraze saučešća srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i rukovodstva Republike Srpske.“, poručio je Goganović.

Sastanku su prisustvovali i načelnik Generalštaba odbrane Italije general Lučano Portolano, ambasadorka Italije u BiH Sara Eti Kastelani i komandant EUFOR-a general-major Mauricio Fronda, te zamjenik načelnika ZS OS general Mirsad Ahmić.