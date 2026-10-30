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Tužilaštvo BiH naredilo formiranje specijalističkog tima zbog pada helikoptera

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30.10.2026 14:57

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Тужилаштво БиХ наредило формирање специјалистичког тима због пада хеликоптера
Foto: Klix.ba

Dežurni tužilac Tužilaštva BiH uputila je prema Ministarstvu saobraćaja i komunikacija, naredbu za formiranje specijalističkog istražnog tima za vazduhoplovne nesreće, nakon pada helikoptera kod Brčkog.

Takođe, iz Tužilaštva navode da su u kontaktu sa policijskim službenicima Policije Brčko Distrikta BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), kao i predstavnicima EUFOR-a, oko svih daljih potrebnih aktivnosti na osiguranju mjesta događaja i daljeg vršenja uviđaja i istražnih radnji na lokalitetu na kojem se desila helikopterska nesreća.

"Aktivnosti će se sprovoditi u koordinaciji i saradnji svih učesnika, kako bi se što detaljnije i preciznije utvrdile sve okolnosti nesreće u kojoj su stradali pripadnici Italijanskog kontingenta EUFOR-a", saopšteno je iz Tužilaštva.

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Tagovi :

Pao helikopter Brčko EUFOR

Brčko

Tužilaštvo BiH

Helikopter

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