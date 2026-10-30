Službenica ”zakinula” banku za 480.000 KM, novac uplaćivala mužu i kćerki

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Dijane Simeunović (47), nekadašnje službenice banke u Bijeljini, zbog sumnje da je sa računa klijenata ”skinula” 481.587 maraka i prebacila ih na račune svoje porodice.

Simeunovićevoj je na teret stavljeno da je počinila krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. U optužnici se navodi da je ona radila kao rukovodilac Odjeljena platnog prometa u sektoru administracije u filijali banke u Bijeljini.

Tri godine zakidala tuđe račune

Prema optužnici novac je ”skidala” u periodu od 17. decembra 2021. do 9. decembra 2024. godine, radeći na praćenju povrata neispravnih naloga, rješavanju reklamacija vezanih za transakcije i slično.

”Putem svoje službene šifre, optužena je 97 puta pristupala sistemu banke i u njega unosila neistinite podatke. Potom je novac prebacivala na svoj račun u drugoj banci”, navodi se, između ostalog, u optužnici.

Hronika U tužilaštvo sprovedena bankarka, osumnjičena za zloupotrebu pola miliona maraka

Dodaje se da je Simeunovićeva novac trošila u razne svrhe, a dio novca je u više navrata bezgotovinski prenosila na račune banke u kojoj je radila na svog muža u iznosu od 21.420 KM i kćerke u iznosu od 81.690 KM i svoj u iznosu od 2.900 KM.

Novac uplaćivala mužu i kćerki

”Računi su bili pod njenom faktičkom kontrolom jer je imala ovlaštenja za pristup i raspolaganje. Novac bi potom podizala ili trošila u razne svrhe sama ili sa članovima porodice. Dio su podizali na šalterima, dio na bankomatima, kao i kroz plaćanje na POS terminalima razni usluga i roba. Na taj način za sebe je pribavila imovinsku korist u ukupnom iznosu od 481.587 KM, za koliko je oštetila banku”, navodi se u optužnici, koju je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci.

Ukoliko se dokaže krivica Simeunovićevoj prijeti kazna od dvije do 10 godina zatvora.