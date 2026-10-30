Ništa novo od Bećirovića: Za sve mu krive Srpska i Srbija

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN obrušio se na Republiku Srpsku i Srbiju.

Bećirović tvrdi da rukovodstvo Republike Srpske, kako je rekao, "pokušava stvoriti pretpostavke za secesiju", te zatražio da međunarodna zajednica sačuva instrumente za zaštitu Dejtonskog sporazuma.

Zasmetalo je Bećiroviću i lobiranje Republike Srpske u SAD, koje, kako smatra, ima za cilj "međunarodnu podršku za secesiju".

On je optužio rukovodstvo Republike Srpske da, kako kaže, "otvoreno pokušava destruisati Dejtonski sporazum i potkopati mir" u BiH.

Bećirović je Dejtonski sporazum opisao kao jedan od najuspješnijih mirovnih sporazuma nakon Drugog svjetskog rata i jedno od najvećih postignuća američke spoljne politike.

On je zatražio da novog visokog predstavnika izabere Savjet za sprovođenje mira iako to tijelo nije nadležno za to.

"O zatvaranju OHR-a može se govoriti tek nakon što bude ispunjen 5+2 program", kaže on.

Bećirović je kritikovao i to što je general Ratko Mladić nedavno u Srbiji sahranjen uz najviše počasti, a Biljana Plavšić početkom oktobra u Banjaluci, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske.

On je pozdravio produženje mandata misije "Altea", prenosi Srna.