Poruka Kine: Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH, Bonska ovlašćenja ukinuti!

Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH. Bilo je dosta kontroverzi oko visokog predstavnika, sistema OHR-a i Bonskih ovlašćenja, rekao je ambasador Kine pri UN-u tokom sjednice o stanju u BiH.

"Bonska ovlašćenja su bila za određeni period, ona ne bi trebalo da budu produžene, a kamoli da budu trajne", rekao je kineski predstavnik i dodao:

"Međunarodna zajednica mora poštivati suverenitet BiH i slušati mišljenja i zabrinutosti tri naroda".

Istakao je da Kina cijeni djelovanje Srbije i Hrvatske na jačanju stabilnosti.

Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama poručio je da pozdravlja produženje misije EUFOR- Althea.

"Žalim zbog žrtava helikopterske nesreće. Podržavamo teritorijalni integritet i nezavisnost BiH. Postizborna situacija ostaje stabilna u BiH. Pozivamo da jačaju ekonomsku saradnju za korist svim nacionalnim grupama", rekao je on.