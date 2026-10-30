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Poruka Kine: Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH, Bonska ovlašćenja ukinuti!

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30.10.2026 17:08

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Порука Кине: Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ, Бонска овлашћења укинути!
Foto: Youtube / United Nations

Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH. Bilo je dosta kontroverzi oko visokog predstavnika, sistema OHR-a i Bonskih ovlašćenja, rekao je ambasador Kine pri UN-u tokom sjednice o stanju u BiH.

"Bonska ovlašćenja su bila za određeni period, ona ne bi trebalo da budu produžene, a kamoli da budu trajne", rekao je kineski predstavnik i dodao:

"Međunarodna zajednica mora poštivati suverenitet BiH i slušati mišljenja i zabrinutosti tri naroda".

Istakao je da Kina cijeni djelovanje Srbije i Hrvatske na jačanju stabilnosti.

Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama poručio je da pozdravlja produženje misije EUFOR- Althea.

"Žalim zbog žrtava helikopterske nesreće. Podržavamo teritorijalni integritet i nezavisnost BiH. Postizborna situacija ostaje stabilna u BiH. Pozivamo da jačaju ekonomsku saradnju za korist svim nacionalnim grupama", rekao je on.

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Tagovi :

Ujedinjene nacije

Kina

visoki predstavnik

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