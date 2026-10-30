"Izabrani lideri da što prije formiraju vlast"

Lideri koji su izabrani na izborima u BiH mogu da računaju na podršku Pariza u sprovođenju neophodnih reformi, izjavio je ambasador Francuske u UN Žerom Bonafont.

On je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH pozdravio jednoglasno usvajanje produžetka mandata Eufora u BiH na još godinu dana,uz napomenu da Euforova misija "Altea" ostaje ključna za bezbjednost i stabilnost u BiH.

Bonafont je naglasio da Francuska i dalje podržava Dejtonski mirovni sporazum, kao i teritorijalni integritet i političku nezavisnost BiH.

Francuski ambasador pozdravio je pozitivno sprovođenje izbornog procesa tokom izbora u BiH održanih 4. oktobra, naglasivši da je izborima građanima omogućeno da demokratski izaberu svoje predstavnike.

Bonafont je naveo da Francuska poziva izabrane predstavnike da što prije formiraju vlasti na nivou entiteta i BiH i time omoguće BiH da nastavi sprovođenje reformi na putu pridruživanja EU.

On je izrazio nadu da će uskoro biti imenovan i novi visoki predstavnik u BiH.

Bonafont je pozvao sve strane u BiH da pronađu kompromis potreban za sprovođenje neophodnih reformi.

On je dodao da izabrani lideri u BiH mogu da računaju na podršku Francuske u sprovođenju neophodnih reformi, prenosi Srna.