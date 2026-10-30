Velika Britanija "spustila loptu": Evo šta su rekli o BiH u Savjetu bezbjednosti UN-a

Ambasador Velike Britanije u UN Sara Mekintoš pozvala je u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN na poštovanje političke samostalnosti, suverenosti i teritorijalnog integriteta BiH.

Ona je tokom druge polugodišnje debate o stanju u BiH izrazila žaljenje zbog nesreće u kojem je juče u padu Euforovog helikoptera kod Brčkog poginulo najmanje troje ljudi.

Mekintošova je pozdravila mirno sprovođenje izbora u BiH, naglasivši transparentnost pokazanu tokom izbornog procesa.

Ona je ukazala na velike izazove koji su i dalje pred BiH, uz napomenu da je to navedeno i u izvještaju koji je Savjetu bezbjednosti dostavio OHR.

"Ostaju brojni izazovi u BiH, uključujući kontinuiranu opstrukciju institucija, neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, kao i pitanje državne imovine. Povjerenje je i dalje od suštinskog značaja i osuđujemo veličanje Ratka Mladića. Ovo Vijeće je uspostavilo Tribunal i njegove presude se moraju poštovati. OHR izvještava o izazovima koji potvrđuju da i dalje ima bitnu ulogu u BiH. Dok uslovi „5+2“ ne budu ispunjeni, visoki predstavnik ostaje ključ za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekla je ona.

Ona je naglasila da London smatra da OHR i dalje ima važnu ulogu u BiH, uz napomenu da Britanija podržava rad vršioca dužnosti visokog predstavnika.

Ona je naglasila da London poštuje Dejtonski sporazum, te da "secesionističke poruke i ideja trećeg entiteta nisu u skladu s njim".