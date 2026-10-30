Oštar demanti SIPA: Tendenciozni tekstovi pojedinih novinara povezanih sa bivšim službenicima

Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) oštro je demantovala tvrdnje pojedinih medija da direktor Agencije Darko Ćulum vrši pritisak na FUP i kantonalne MUP-ove da uplate doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje policijskim službenicima Agencije, kako bi ubrzao penzionisanje Bošnjaka, posebno onih koji su "željeli uhapsiti Dodika".

Iz SIPA su poručili da su ti tekstovi tendenciozni i da se u kontinuitetu objavljuju od strane pojedinih novinara koji su porodično, prijateljski, politički ili na drugi način povezani sa pojedinim bivšim policijskim službenicima Agencije.

"Naime, Zakonom o doprinosima propisana je obaveza poslodavca da prilikom svake isplate plate i drugih primanja izvrši obračun i isplatu doprinosa zaposlenom. Dakle, u pitanju je zakonska obaveza a ne 'protokol' ili volja poslodavca. U skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, policijskom službeniku prestaje radni odnos kada napuni 40 godina penzijskog staža bez obzira na godine života ili kada navrši 65 godina starosti i određeni broj godina penzijskog staža. To su zakonske obaveze koje ne zavise od volje poslodavca ili zaposlenog", poručuju iz SIPA i dodaju:

"Obzirom da je nadležna služba Agencije utvrdila da pojedini policijski službenici imaju navršene godine radnog staža koji predstavlja osnov za prestanak radnog odnosa po sili zakona, Agencija je uputila dopise MUP-ovima u kojima su takvi policijski službenici bili zaposleni prije Agencije, a radi podsjećanja na zakonsku obavezu uplate nedostajućih doprinosa, kako bi se postupalo na jednak način prema svim policijskim službenicima u skladu sa zakonom i kako bi se spriječile zloupotrebe. Dešavalo se da su pojedini MUP-ovi izvršili uplate doprinosa ali da u određenim periodima iste nisu evidentirane, zatim da od strane istog MUP-a i za isti period, za pojedine policijske službenike su evidentirane sve uplate dok za druge nisu itd. To nema nikakve veze sa bilo kojim pojedincem, sa njegovom nacionalnom, etničkom, entitetskom ili bilo kakvom drugom pripadnošću. Žalosno je da se upravo insistiranje na jednakom i zakonitom postupanju, proglašava nezakonitim. Upravo suprotno postupanje otvorilo bi pitanje zloupotreba i nezakonitog postupanja".

Iz Agencije posebno naglašavaju da direktor Agencije ne može ubrzati penzionisanje, kako to navode pojedini mediji, niti direktor Agencije može uticati na ostvarenje staža osiguranja policijskog službenika.

"Policijskom službeniku prestaje radni odnos kad ispuni propisane uslove, po sili zakona a ne po volji direktora, bez obzira o kome se radi i bez obzira da li je i koga želio uhapsiti. U svakom slučaju, svako rješenje o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uslova za penzionisanje, podložno je preispitivanju po žalbi pred drugostepenim organom kao i pred nadležnim sudom. Međutim, policijski službenici koji se spominju u tekstovima ne spore da su ispunili zakonske uslove za prestanak radnog odnosa po sili zakona, nego zlonamjerno žele da diskredituju Agenciju i direktora", zaključili su iz SIPA.