Ćosić: Mržnja prema Srbima u Sarajevu - patologija

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je Srni da odavanje počasti Mušanu Topaloviću Caci, ubici sarajevskih Srba na Kazanima, predstavlja odraz današnjeg Sarajeva za koje srpske žrtve nikada nisu bile bitne.

"Političkim Sarajevom, ali i dijelom Sarajeva koje podržava ovakve stvari treba da se pozabavi nauka, jer je potpuna patologija da neko u kontinuitetu ima takvu mržnju prema Srbima i da slavi onog koji je ubijao srpske civile prije 30 i više godina", istakao je Ćosić.

On navodi da su Bošnjaci ulogu žrtve zamijenili minimiziranjem svega što je srpsko i da ih se većina poistovjećuje sa Mušanom Topalovićem Cacom.

"Za njih su srpske žrtve broj koje treba eliminisati iz okruženja. Oni smatraju da pravoslavni hrišćani ne trebaju sa njima da dijele prostor i to, nažalost, vežu za svoju religiju - islam", istakao je Ćosić.

Najtužnije je, ukazuje Ćosić, da svake godine iznova takvim i svakim sličnim postupkom ponovo ubijaju srpske žrtve.

Ćosić naglašava da nikad ne bi slavio nijednog Srbina koji je ubijao goloruke i nevine civile Bošnjake, Hrvate ili bilo koga drugog.

"Mi odajemo počast našim generalima, našim vojskovođama koji nisu ubijali nevine ljude koji se nisu mogli braniti i nisu mogli da stanu u zaštitu svog života", naveo je Ćosić.

Jama Kazani na obroncima Trebevića iznad Sarajeva predstavlja jedno od najvećih stratišta sarajevskih Srba, koji su tokom 1992. i 1993. godine svirepo ubijani i bacani u ovu prirodnu pukotinu.

Srbe su ubijali pripadnici Desete brdske brigade takozvane Armije BiH, kojom je komandovao predratni sarajevski kriminalac Mušan Topalović zvani Caco.

Sumnja se da je u jame na Trebeviću bačeno više od stotinu tijela ubijenih Srba iz Sarajeva.

Počast Mušanu Topaloviću Caci su prije par dana u Sarajevu odali nekadašnji pripadnici "Zelenih beretki".