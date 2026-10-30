Goganović: Ministar odbrane Italije danas u BiH, stojimo na raspolaganju EUFOR-u

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da će ministar odbrane Italije posjetiti danas BiH i obići povrijeđene u nesreći helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojoj su život izgubile četiri osobe.

Goganović je izrazio saučešće komandantu EUFOR-a, porodicama stradalih, pripadnicima EUFOR-a i svim građanima Italije.

"Juče me je načelnik Zajedničkog štaba general pukovnik Gojko Kneževićov obavijestio o ovom tragičnom događaju koji nas je sve potresao. Odmah sam kontaktirao komandanta EUFOR-a kako bismo im ponudili sve naše kapacitete na raspolaganje. To je uradilo i rukovodstvo Republike Srpske", rekao je Goganović za RTRS.

On je podsjetio da je riječ o italijanskom helikopteru koji se nalazio u BiH u okviru misije EUFOR-a.

Hronika Objavljene fotografije i imena stradalih u padu helikoptera kod Brčkog

"On je obavljao svoje redovne aktivnosti i kao što nam je već, nažalost, poznato, četiri osobe su izgubile život. Ostali su smješteni u bolnicu. Jedna osoba je teže povrijeđen", naveo je Goganović.

Dodao je da je korektna saradnja sa EUFOR-om koji doprinosi miru, stabilnosti i bezbjednosti u BiH.

- Sigurno da ćemo na svaki način pomoći mirovnoj misiji EUFOR-a, kao što stojimo na raspolaganju i Italiji - poručio je Goganović.

Kada je riječ o terorističkom napadu na Ambasadu Izraela u Beogradu, Goganović je rekao da ovo nije izolovan slučaj i da postoje razne terorističke ćelije, kako u Srbiji, tako i u BiH, ali i širom Evrope.

"Ono što se trenutno dešava na Bliskom istoku polako se reflektuje i na naš region. Srbija i rukovodstvo Republike Srpske otvoreno podržavaju Izrael, tako da vjerovatno zbog toga i postajemo meta određenih terorističkih napada", rekao je on.

Goganović je istakao da bezbjednosni izazovi ne poznaju granice i da bi zemlje regiona trebalo dodatno unaprijede saradnju.

"Važno je da jačamo regionalnu saradnju, razmjenjujemo informacije i moraćemo po tom pitanju više raditi sa partnerima u Evropskoj uniji, zato što će se sigurno u narednom periodu ovakve pojave dešavati sve češće i na tlu EU", rekao je Goganović.

On je naveo da bezbjednosne agencije u Srbiji odgovorno rade svoj posao, kao i bezbjednosne agencije u BiH i MUP Republike Srpske.

"Uradićemo sve što je do nas kako bismo spriječili da se ovakvi teroristički napad događaju i na teritoriji Srbije i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Bezbjednosni izazovi ne poznaju granice i veoma je bitno da jačamo regionalnu saradnju", poručio je Goganović.

(RTRS)