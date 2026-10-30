Potvrđena optužnica protiv Rame Isaka

Opštinski sud u Žepču potvrdio je optužnicu protiv federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, koga Tužilaštvo ZDK tereti za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Ročište o izjašnjenju o krivnji zakazano je za 17. novembar.

Isak se tereti za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a optužnicu je podiglo Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Prema informacijama Opštinskog suda u Žepču, optužnica je u tom sudu protokolarna 19. oktobra, a sudiji za prethodno saslušanje dodijeljena je 23. oktobra. Sudija ju je odmah uzeo u rad i potvrdio je istog dana kada ju je primio, piše Kliks.

Ročište na kojem će se Ramo Isak izjasniti o krivnji zakazano je za 17. novembar u 9.30.

Isak je nakon podizanja optužnice tvrdio da je ona montirana te da ga je prijavila osoba koju je on ranije prijavio zbog prijetnji.