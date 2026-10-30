Italijanski ministar odbrane stigao u BiH

Autor:ATV redakcija
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Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto sletio je na Aerodrom Tuzla.
Krozeto će obići povrijeđene pripadnike EUFOR-a koji su smješteni u zdravstvenim ustanovama u Tuzli i Brčkom, piše Avaz.
U njegovoj pratnji stigli su i ljekari specijalisti iz Italije.
S aerodroma će se uputiti u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje se liječe dvojica pripadnika EUFOR-a teže povrijeđenih u padu helikoptera.
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