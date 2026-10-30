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Italijanski ministar odbrane stigao u BiH

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30.10.2026 12:25

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Министар одбране Италије Гвидо Крозето слетио је на Аеродром Тузла.
Foto: Screenshot/Avaz

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto sletio je na Aerodrom Tuzla.

Krozeto će obići povrijeđene pripadnike EUFOR-a koji su smješteni u zdravstvenim ustanovama u Tuzli i Brčkom, piše Avaz.

U njegovoj pratnji stigli su i ljekari specijalisti iz Italije.

S aerodroma će se uputiti u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gd‌je se liječe dvojica pripadnika EUFOR-a teže povrijeđenih u padu helikoptera.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Gvido Krozeto

EUFOR

povrijeđeni

Pao helikopter Brčko EUFOR

pad helikoptera

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