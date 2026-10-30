Misija "Altea": Produžen mandat EUFOR-a u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Članice Savjeta bezbjednosti UN izglasale su produžavanje mandata EUFOR-ove misije "Altea" u BiH na još godinu dana.
Mandat misije EUFOR-a produžen je na početku sjednice Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH.
Na početku je izraženo saučešće porodicama stradalih italijanskih državljana koji su poginulu u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
3 h0
BiH
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu