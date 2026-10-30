Misija "Altea": Produžen mandat EUFOR-a u BiH

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Članice Savjeta bezbjednosti UN izglasale su produžavanje mandata EUFOR-ove misije "Altea" u BiH na još godinu dana.

Mandat misije EUFOR-a produžen je na početku sjednice Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH. Na početku je izraženo saučešće porodicama stradalih italijanskih državljana koji su poginulu u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.

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