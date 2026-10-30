Počela sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH

U Njujorku je počela sjednica Savjeta bezbjednosti UN o stanju u BiH.

Pred članicama Savjeta danas će se naći izvještaj Vlade Republike Srpske, u kojem je navedeno da su Republika Srpska i njeno rukovodstvo privrženi Dejtonskom mirovnom sporazumu i nepokolebljivo posvećeni miru i stabilnosti i ne traže ništa osim dosljednog sprovođenja ovog sporazuma.

Ukazano je na kršenje prava konstitutivnih naroda koji se ogledaju u postupcima vlasti Federacije BiH, gdje način sprovođenja usklađivanja zemljišnih knjiga služi za oduzimanje imovinskih prava, koja Srpska pravoslavna crkva ima vijekovima.

Naglašeno je da bošnjačke stranke namjerno sprečavaju ekonomski razvoj Srpske, višegodišnjim blokadama ključnih razvojnih projekata, poput izgradnje hidroelektrane "Buk Bijela" i aerodroma Trebinje.

Istaknuto je da BiH moraju biti vraćeni demokratija, suverenitet i vladavina prava, uz napomenu da su tokom niza godina visoki predstavnici, kao i Kristijan Šmit, koji je prisvojio tu funkciju, nametali zakone BiH sopstvenim odlukama, iako za to nisu imali nikakvo pravno ovlaštenje.

Osim izvještaja Vlade, pred članicama Savjeta naći će se i izvještaj OHR-a.