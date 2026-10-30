Nebenzja: Banjaluka upućivala racionalne inicijative, koje je Sarajevo odbacilo

Zapadne zemlje stvorile su probleme u BiH, a sada pokušavaju da pripišu krivicu Republici Srpskoj, koja je odlučno pokušala da zaštiti Dejtonski sporazum, rekao je ambasador Rusije pri UN-u Vasilij Nebenzja

"Srpska je čuvala Dejton. Banjaluka je upućivala racionalne inicijative, koje su odbacivane od strane Sarajeva", rekao je Nebenzja.

On je ukazao da se Kancelarija visokog predstavnika /OHR/ sramno koristi u BiH kao isntrument za miješanje u unutrašnje poslove suverene zemlje i za kontrolu njenog zakonodavstva, pravosuđa, snaga za provođenje zakona i izbornih institucija.

Nebenzja je istakao da postoje naslijeđeni problemi od bivšeg takozvanog "visokog predstavnika" Kristijana Šmita.

"Ukazivali smo problematičnost imenovanja visokog predstavnika. Zapadne kolege su, uprkos tome, nastavile raditi na svom principu. Ne vidimo da su zapadne kolege danas spremnije da pronađu rješenje. Nažalost, građani BiH će ponovo platiti visoku cijenu. Ovo utiče na pitanje suverene države, stvara vještačke prepreke. Naglašavamo na zloupotrebe OHR-a. Prave se alternativni formati Savjeta bezbjednosti , OHR će se morati više potruditi. Zamjenik visokog predstavnika se pokušava predstaviti kao vršilac dužnosti, to nema nikakvu pravnu osnovu. Ovakva osnova nema nikakve ovlašćenja, to može imati samo legitimni visoki predstavnik",naglasio je ruski ambasador.

On je pozdravio je produženje mandata EUFOR-Althea u BiH.

"Izražavamo saučešće svima koji su stradali u helikopterskoj nesreći, a povrijeđenima želimo brz oporavak. Problemi u BiH su i dalje akutni, ne možemo se udaljiti od procesa u BiH. Izbori su održani u mirnom okruženju, uprkos pokušaja vanjskih sila da utiču na njihov ishod. Predsjedništvo BiH nakon osmogodišnjeg jaza ima legitimnog hrvatskog predstavnika" kazao je.