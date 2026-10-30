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Jasna poruka SAD-u u Savjetu bezbjednosti: Lideri u BiH da preuzmu odgovornost

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30.10.2026 16:41

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Јасна порука САД-у у Савјету безбједности: Лидери у БиХ да преузму одговорност
Foto: Youtube / United Nations

Bliže smo nego ikada da ispunimo obećanje iz Dejtona, gdje BiH preuzima odgovornost za svoje izazove i gdje lideri nude rješenja, rekla je predstavnica Sjedinjenih Američkih Država pri UN-u Temi Brus.

"Prepoznajemo ulogu OHR i Luisa Krišoka da opunomoći lokalne lidere da preuzmu punu odgovornost za poslove. Uspjeh za visokog predstavnika znači sigurnu, stabilnu i suverenu BiH, čak i ako to znači gašenje te pozicije, rekla je Brus i dodala:

"Nakon izbora težak posao sada počinje. Pozivamo izabrane predstavnike da formiraju vlasti bez odlaganja. Glasači su vam povjerili dostavite stabilnost i prosperitet za sve građane BiH"

SAD će nastaviti poštovati suverenu BiH i njen teritorijalni integritet kako je naglašeno u Dejtonu, rekla je ona.

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Tagovi :

Savjet bezbjednosti UN

Amerika

OHR

Temi Brus

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