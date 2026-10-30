Šta su Danci rekli o BiH u SB UN

Zamjenik ambasadora Danske u UN Sandra Jensen Landi pohvalila je uspješan izborni proces tokom opštih izbora u BiH, ali je naglasila da na taj proces treba da se nadogradi dalji rad na sprovođenju potrebnih reformi.

Ona je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku rekla da Danska žali zbog nedovoljnog napretka BiH na putu ka učlanjenju u EU, uz napomenu da još nisu ispunjeni uslovi za otvaranje pregovora o pristupanju evropskom bloku.

Landijeva je istakla nedostatak napretka u vezi sa sprovođenjem agende "pet plus dva".

Ona je pozvala sve lidere u BiH da iskoriste priliku da ostvare konkretan napredak u evrointegracijama,te naglasila da Danska poštuje teritorijalni integritet i suverenost BiH.

"Put ka članstvu u EU donosi napredak, pozivamo sve lidere da ostvare iskorake. Takođe, potrebna je nezavisnost sudstva, zabrinuti smo zbog napada na ustavni poredak, takođe nas brine podrivanje institucija BiH, neuvažavanje odluka Ustavnog suda i secesionistička retorika. Pozivamo sve političke lidere da poštuju vladavinu prava i teritorijalni integritet. Osuđujemo veličanje ratnih zločinaca", rekla je ona.