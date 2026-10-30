Hladan tuš za političko Sarajevo od najmoćnijih zemalja svijeta na sjednici UN-a

Zatvoriti OHR, ukinuti Bonska ovlašćenja, a lokalni lideri da preuzmu odgovornost za BiH. Ovo su samo neke od poruke koje su se danas mogle čuti na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a o stanju u BiH.

Predstavnici najmoćnijih zemalja svijeta, koji su nerijetko imali dijametralno suprotna mišljenja, sada su bili praktično na istom kursu.

Tako je predstavnica SAD-a Tami Brus rekla da smo "bliže nego ikad da ispunimo obećanje iz Dejtona, gdje BiH preuzima odgovornost za svoje izazove i gdje lideri nude rješenja".

"Prepoznajemo ulogu OHR i Luisa Krišoka da opunomoći lokalne lidere da preuzmu punu odgovornost za poslove. Uspjeh za visokog predstavnika znači sigurnu, stabilnu i suverenu BiH, čak i ako to znači gašenje te pozicije, rekla je Brus.

BiH Jasna poruka SAD-u u Savjetu bezbjednosti: Lideri u BiH da preuzmu odgovornost

Stav Moskve je poznat od ranije, ali danas je ambasador Rusije pri UN-u Vasilij Nebenzja bio znatno žešći u kritici zapadnih zemalja zbog njihove uloge u BiH.

"Kristijan Šmit nije izabran legalno, racionalne inicijative Banjaluke su odbačene i sve krivica je prebačena na Republiku Srpsku", stav je najveće zemlje svijeta.

"Zapadne zemlje stvorile su probleme u BiH, a sada pokušavaju da pripišu krivicu Republici Srpskoj, koja je odlučno pokušala da zaštiti Dejtonski sporazum. Banjaluka je više puta iznijela racionalne inicijative za dijalog unutar BiH, ali ih je Sarajevo odbacilo, pod uticajem zapadnih država", rekao je ruski ambasador.

Opleo je Nebenzja i po OHR-u, za koju kaže da se sramno koristi u BiH kao instrument za miješanje u unutrašnje poslove suverene zemlje i za kontrolu njenog zakonodavstva, pravosuđa, snaga za provođenje zakona i izbornih institucija.

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"Insistiramo na brzom zatvaranju ovog spoljnog protektorata i ukidanju funkcije visokog predstavnika bez ikakvih dodatnih uslova. Smatramo licemjernim i nepravednim stalne pokušaje zapadnih država da prebace krivicu za probleme koje su same izazvale. Oni pokušavaju da prebace krivicu na Republiku Srpsku. Bez sumnje, lakše je kriviti Srbe i njihove lidere za bilo šta i sve, kada oni pokušavaju da vode nezavisnu politiku usmjerenu na zaštitu interesa građana, nego tražiti rješenja za sve probleme koji su se nagomilali. Republika Srpska je nepokolebljivo nastojala da zaštiti Dejtonski sporazum, koji garantuje decentralizovane temelje zemlje", jasan je Nebenezja.

I Kina, koja je po običaju poprilično suzdržana, ovaj put se dotakla Bonskih ovlašćenja i OHR-a.

BiH Poruka Kine: Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH, Bonska ovlašćenja ukinuti!

"Sudbina BiH mora biti u rukama naroda u BiH. Bilo je dosta kontroverzi oko visokog predstavnika, sistema OHR-a i Bonskih ovlašćenja. Bonska ovlašćenja su bila za određeni period, ona ne bi trebalo da budu produžene, a kamoli da budu trajne", rekao je zamjenik ambasadora Kine u UN Sun Lej.