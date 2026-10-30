Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Isplaćeno 11,2 miliona KM, evo koliko je rješenja doneseno

Od 16. septembra do 30. oktobra doneseno je ukupno 688 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu u iznosu od 11,2 miliona KM, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Na Regionalni centar Banjaluka odnosi se 179 rješenja, na Regionalni centar Sarajevo 197, Regionalni centar Tuzla 201, te Regionalni centar Mostar 111, navodi se u saopštenju.

Od 688 donesenih rješenja, 563 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 125 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. Kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja.

Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja, pojašnjavaju u UIO.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima, prenosi Srna.