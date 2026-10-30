Ilić: Nametnuta i jednostrana rješenja nisu održiva u BiH

Svako rješenje koje je nametnuto spolja ili koje ne uzima u obzir interese oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda u BiH neće biti dugoročno održivo, izjavio je stalni predstavnik Srbije u UN Radomir Ilić.

On je pozdravio produženje mandata Euforove misije "Altea" i uputio saučešće porodicama italijanskih pripadnika Eufora koji su juče poginuli u helikopterskoj nesreći blizu Brčkog.

Ilić je čestitao BiH na uspješnim izborima održanim 4. oktobra.

On je naveo da su izbori pokazali da se politički problemi u BiH ne mogu objasniti "ukazivanjem na jednog političkog aktera".

Ilić je istakao da promjene na funkcijama ne umanjuju podršku zaštiti nadležnosti entiteta u BiH i podijeljene ustavne odgovornosti koja je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Prema njegovim riječima, suočavanje sa nesuglasicama unutar BiH zahtijeva politički dijalog koji će da inspiriše povjerenje među sva tri konstitutivna naroda.

Ilić je naglasio da Dejtonski sporazum obezbjeđuje zaštitne mjere koje su ključne za to povjerenje, te koje omogućavaju funkcionisanje institucija na nivou BiH.

"To čini saradnju mogućom. Zaobilaženje tih zaštitnih mjera u ime efikasnosti može da oslabi saradnju potrebnu za efikasno upravljanje", naveo je Ilić.

On je napomenuo da stav Srbije u vezi sa BiH ostaje dosljedan i jasan, a to je da poštuje suverenost i teritorijalni integritet BiH, zajedno sa ustavnim poretkom uspostavljenim Dejtonskim sporazumom.

"Jedna zemlja, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, uz puno poštovanje prava svih građana - to su zajedničke obaveze", istakao je Ilić.

Predstavnik Srbije napomenuo je da je u interesu Beograda da BiH bude mirna i napredna, te da je razvoj Srbije blisko povezan sa razvojem susjednih zemalja.

"Spremni smo da radimo sa izabranim predstavnicima na jačanju saradnje sa institucijama na nivou BiH, institucijama u Federaciji BiH, ali i na jačanju naših posebnih odnosa sa Republikom Srpskom, u skladu sa Dejtonom", poručio je Ilić.

Govoreći o sahrani generala Ratka Mladića, Ilić je naglasio da je sahranu organizovala generalova porodica, te da su vlasti Srbije obezbijedile prevoz, logističku podršku i mjere bezbjednosti, kako bi se okupljanje, koje se smatralo veoma osjetljivim, moglo organizovati propisno i bezbjedno.

Prema njegovim riječima, optužbe iznesene tokom današnje sjednice u vezi sa generalom Ratkom Mladićem pokreću pitanje od koga te optužbe dolaze.

On je naglasio da obraćanje u ime BiH zahtijeva saglasnost svih članova Predsjedništva BiH, te da u slučaju odsustva te saglasnosti, kao što je to danas slučaj u Njujorku, treba postaviti pitanje čiji se stavovi, zapravo, izražavaju jer, u suprotnom, mišljenjem jednog zvaničnika koji je dio vlasti na nivou BiH izražava mišljenje samo jedne strane u BiH.

Ilić je podsjetio da je ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez 9. septembra javno pozvao međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis u vezi sa osnivanjem Republike Srpske.

On je napomenuo da je Helez rekao da "zna šta treba učiniti nakon toga", ocijenivši da je Helez pokazao zapaljivu retoriku takvom izjavom o "drugom poluvremenu".

"Srbija odbacuje retoriku vraćanja sukobima devedesetih godina prošlog vijeka", poručio je Ilić.

On je naveo da Srbija podržava izabrane predstavnike u BiH u procesu preuzimanja odgovornosti za budućnost BiH, uz napomenu da kada politički akteri očekuju pritisak spolja radi ostvarivanja sopstvenih ciljeva, onda slabi mogućnost pronalaženja kompromisa, što dalje ostavlja prostor za uske političke agende u kojoj se očekuje međunarodna podrška usmjerena protiv domaćih partnera.

Ilić je naglasio da rješenja treba pronalaziti unutrašnjom saglasnošću u BiH i sporazumima koji su u skladu sa interesima oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda, u skladu sa dejtonskim okvirom, prenosi Srna.