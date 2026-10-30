Hrvatska traži legitimno predstavljanje u BiH: Jedan izborni ciklus nije trajno rješenje

Autor:ATV redakcija
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Izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH ima jasan demokratski mandat, ali da jedan izborni ciklus ne može zamijeniti trajno rješenje, rekao je zamjenik stalnog predstavnika Hrvatske pri UN-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić na sjednici Savjeta bezbjednosti o BiH.
"Izbor hrvatske članice Predsjedništva uz istinsku demokratsku podršku hrvatskih birača važan je i dobrodošao razvoj događaja. To hrvatskoj članici daje jasan demokratski mandat naroda koji predstavlja, što joj daje potreban legitimitet, a šire gledano i povjerenje javnosti u institucije zemlje“, kazao je Ćurić Hrvatinić.
Istovremeno je naglasio da jedan izborni ciklus ne može zamijeniti trajno rješenje te da je izborna reforma i dalje neophodna kako bi svaki konstitutivni narod mogao slobodno i djelotvorno birati svoje legitimne političke predstavnike.
"Ovo nije pitanje favorizovanja bilo kojeg kandidata ili ishoda. Pitanje je to očuvanja ustavne ravnopravnosti na kojoj je Bosna i Hercegovina utemeljena i sprečavanja da budući izbori ponovo proizvedu iste sporove oko političkog legitimiteta“, rekao je.
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