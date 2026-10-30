Hrvatska traži legitimno predstavljanje u BiH: Jedan izborni ciklus nije trajno rješenje

Izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH ima jasan demokratski mandat, ali da jedan izborni ciklus ne može zamijeniti trajno rješenje, rekao je zamjenik stalnog predstavnika Hrvatske pri UN-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić na sjednici Savjeta bezbjednosti o BiH.

"Izbor hrvatske članice Predsjedništva uz istinsku demokratsku podršku hrvatskih birača važan je i dobrodošao razvoj događaja. To hrvatskoj članici daje jasan demokratski mandat naroda koji predstavlja, što joj daje potreban legitimitet, a šire gledano i povjerenje javnosti u institucije zemlje“, kazao je Ćurić Hrvatinić.

Istovremeno je naglasio da jedan izborni ciklus ne može zamijeniti trajno rješenje te da je izborna reforma i dalje neophodna kako bi svaki konstitutivni narod mogao slobodno i djelotvorno birati svoje legitimne političke predstavnike.

"Ovo nije pitanje favorizovanja bilo kojeg kandidata ili ishoda. Pitanje je to očuvanja ustavne ravnopravnosti na kojoj je Bosna i Hercegovina utemeljena i sprečavanja da budući izbori ponovo proizvedu iste sporove oko političkog legitimiteta“, rekao je.